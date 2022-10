I VOTI DEGLI ALTRI - Smalling "cannoniere insostituibile", per Dybala "gaudio e dolore in un unico tiro"

LAROMA24.IT - L'apprensione dietro il grido di gioia. La Roma batte il Lecce 2-1 con le reti di Smalling e Dybala ma perde per infortunio l'argentino, costretto a lasciare il campo dopo aver trasformato il rigore conquistato da Abraham. Per la Joya (6,4) c'è spazio per "gaudio e dolore in unico tiro" ("Corriere dello Sport"). Brilla, come di consueto, Chris Smalling (7): "Ormai cannoniere insostituibile, segna il suo terzo gol e difende da leone" ("Gazzetta dello Sport"). Da sottolineare la prova di Lorenzo Pellegrini (6,5), al rientro dopo le noie muscolari: "In fase di rifinitura è ispirato. Con lui in mediana la manovra è più fluida" ("Il Tempo").

Non convince, invece, la prestazione di Nicolò Zaniolo (4,9), durata un tempo: "L'impegno non è in discussione. Il problema è che non trova mai il guizzo" ("Il Messaggero").

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 6

Mancini 5,8

Smalling 7

Ibañez 6,07

Zalewski 6,3

Cristante 5,9

Pellegrini 6,5

Viña 5,5

Dybala 6,4

Zaniolo 4,9

Belotti 5,5

Abraham 5,7

Spinazzola 5,7

Matic 6

Shomurodov 5,7

Kumbulla SV

Mourinho 6

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 7

Ibañez 6

Zalewski 6

Cristante 5,5

Pellegrini 6,5

Viña 5,5

Dybala 6,5

Zaniolo 5

Belotti 5,5

Abraham 6

Spinazzola 6

Matic 6

Shomurodov 6

Kumbulla SV

Mourinho 6

IL TEMPO

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 7

Ibañez 6

Zalewski 6,5

Cristante 6

Pellegrini 7

Viña 5,5

Dybala 6,5

Zaniolo 5

Belotti 5,5

Abraham 5,5

Spinazzola 6

Matic 6

Shomurodov 6

Kumbulla SV

Mourinho 6,5

GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 7

Ibañez 6,5

Zalewski 6,5

Cristante 6

Pellegrini 6,5

Viña 5

Dybala 6

Zaniolo 5

Belotti 6

Abraham 6

Spinazzola 6

Matic 6

Shomurodov SV

Kumbulla SV

Mourinho 6,5

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 6,5

Ibañez 6

Zalewski 6

Cristante 6,5

Pellegrini 6,5

Viña 6

Dybala 6,5

Zaniolo 5

Belotti 5,5

Abraham 6

Spinazzola 6

Matic 6

Shomurodov SV

Kumbulla SV

Mourinho 6

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6

Mancini 5

Smalling 7

Ibañez 6

Zalewski 6

Cristante 5

Pellegrini 6

Viña 5,5

Dybala 6,5

Zaniolo 4

Belotti 5,5

Abraham 5,5

Spinazzola 5

Matic 6

Shomurodov SV

Kumbulla SV

Mourinho 5

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 7,5

Ibañez 6

Zalewski 7

Cristante 6

Pellegrini 6,5

Viña 6

Dybala 6,5

Zaniolo 5

Belotti 5

Abraham 5,5

Spinazzola 5,5

Matic 6

Shomurodov 5,5

Kumbulla SV

Mourinho 6

IL ROMANISTA

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 7

Ibañez 6

Zalewski 6,5

Cristante 6,5

Pellegrini 6,5

Viña 5,5

Dybala 6,5

Zaniolo 5,5

Belotti 6

Abraham 5,5

Spinazzola 5,5

Matic 6

Shomurodov 5,5

Kumbulla SV

Mourinho 6