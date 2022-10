I VOTI DEGLI ALTRI - Pesa l'incertezza di Smalling sul gol, Zaniolo è "combattivo" ed Abraham "l'uomo in meno"

LAROMA24.IT - Allo Stadio Olimpico la Roma si infrange contro il Napoli: grande allo splendido gol di Victor Osimhen a dieci minuti dal termine, gli azzurri si impongono 1-0 in casa giallorossa. Sulla prestazione di Chris Smalling (5.3) pesa la responsabilità sulla rete subita nel duello perso con l'attaccante del Napoli: "Affonda e va totalmente fuori giri rendendosi il principale colpevole del gol del nigeriano" ("Il Tempo"). Negativa la prova di Tammy Abraham (4,7): "L'unica occasione è la foto della sua prestazione: non è né un tiro né un cross. L'uomo in meno" ("Corriere della Sera"). Invece, Nicolò Zaniolo (6.07) è "combattivo, appena può sgomma sulla destra" ("La Repubblica").

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 6,2

Mancini 5,8

Smalling 5,3

Ibañez 5,7

Karsdorp 6

Camara 6,3

Cristante 6,2

Pellegrini 5,6

Spinazzola 5,1

Zaniolo 6,07

Abraham 4,7

Belotti 5,2

El Shaarawy 6

Matic 6

Viña 5,5

Shomurodov SV

Mourinho 5,2





IL MESSAGGERO

Rui Patricio 5,5

Mancini 5,5

Smalling 5

Ibañez 6

Karsdorp 6

Camara 6,5

Cristante 6

Pellegrini 6

Spinazzola 5

Zaniolo 6

Abraham 4,5

Belotti 5

El Shaarawy SV

Matic SV

Viña SV

Shomurodov SV

Mourinho 5





IL TEMPO

Rui Patricio 6,5

Mancini 6,5

Smalling 5

Ibañez 5,5

Karsdorp 6

Camara 6,5

Cristante 6,5

Pellegrini 5,5

Spinazzola 5

Zaniolo 5,5

Abraham 5

Belotti 5,5

El Shaarawy SV

Matic SV

Viña SV

Shomurodov SV

Mourinho 5





GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 6

Ibañez 6

Karsdorp 5,5

Camara 6,5

Cristante 6

Pellegrini 6

Spinazzola 5,5

Zaniolo 6,5

Abraham 5

Belotti 5,5

El Shaarawy SV

Matic SV

Viña SV

Shomurodov SV

Mourinho 5





CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5

Mancini 6,5

Smalling 5

Ibañez 6

Karsdorp 6

Camara 6

Cristante 6,5

Pellegrini 5,5

Spinazzola 5

Zaniolo 6

Abraham 4,5

Belotti 5

El Shaarawy SV

Matic SV

Viña SV

Shomurodov SV

Mourinho 5,5





CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6,5

Mancini 5

Smalling 5

Ibañez 6

Karsdorp 6

Camara 6,5

Cristante 6

Pellegrini 5,5

Spinazzola 5,5

Zaniolo 6,5

Abraham 5

Belotti 5

El Shaarawy SV

Matic SV

Viña SV

Shomurodov SV

Mourinho 5





LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6,5

Mancini 5,5

Smalling 5,5

Ibañez 5

Karsdorp 6

Camara 6

Cristante 6,5

Pellegrini 5,5

Spinazzola 5

Zaniolo 6

Abraham 4,5

Belotti 5

El Shaarawy SV

Matic SV

Viña SV

Shomurodov SV

Mourinho 6





IL ROMANISTA

Rui Patricio 6,5

Mancini 6

Smalling 5,5

Ibañez 5,5

Karsdorp 6

Camara 6,5

Cristante 6,5

Pellegrini 5,5

Spinazzola 5

Zaniolo 6

Abraham 5

Belotti 5,5

El Shaarawy 6

Matic 6

Viña 5,5

Shomurodov SV

Mourinho 5,5