I VOTI DEGLI ALTRI - Mancini "super", Camara "non male ma deve crescere"

LAROMA24.IT - La Roma riesce a conquistare un punto in casa del Betis Siviglia, punto che non da nulla per spacciato perchè ci sono altre due partite da disputare in cui gli uomini di Josè Mourinho dovranno dare il massimo in tutti i 90 minuti. Il gol del vantaggio è firmato Andrea Belotti (6.85) "Una rete pesante in mezzo a una partita a tutto cuore" (Il Tempo), con lo Zampino di Mady Camara (6.71) "Entra con la giusta voglia" (Gazzetta dello Sport) che prende il posto dell'insufficiente Nemanja Matic (5.21).

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Corriere della Sera, La Repubblica, Corriere dello Sport, Il Tempo, Il Romanista)

Rui Patricio 6

Mancini 6,5,

Smalling 6,5,

Ibanez 6,07;

Zalewski 6,28;

Cristante 6,14,

Matic 5,21,

Spinazzola 5,5;

Pellegrini 5,85,

Belotti 6,85,

Abraham 5,85

Camara 6,71,

Vina 5,85,

Bove 6,

El Shaarawy. sv

Mourinho 6,21.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6;

Mancini 6,5,

Smalling 6,5,

Ibanez 6;

Zalewski 5,5,

Cristante 6,5,

Matic 4,

Spinazzola 6;

Pellegrini 5,5,

Belotti 7,

Abraham 5,5

Camara 6,5,

Vina 6,

Bove sv,

El Shaarawy. sv

Mourinho 6.

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6;

Mancini 6,

Smalling 6,5,

Ibanez 6,5;

Zalewski 6,

Cristante 6,

Matic 5,

Spinazzola 5;

Pellegrini 6,

Belotti 7,

Abraham 6.

Camara 6,5,

Vina 6,

Bove sv,

El Shaarawy sv.

Mourinho 6.

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6;

Mancini 6,

Smalling 7,

Ibanez 6;

Zalewski 6,5,

Cristante 6,

Matic 5,

Spinazzola 5;

Pellegrini 5,5,

Belotti 7,

Abraham 6,5.

Camara 7,

Vina 6,

Bove 6,

El Shaarawy sv.

Mourinho 6,5.

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6;

Mancini 6,5,

Smalling 6,5,

Ibanez 5,5;

Zalewski 7,

Cristante 6,

Matic 6,

Spinazzola 6;

Pellegrini 6,

Belotti 6,5,

Abraham 5.

Camara 7,

Vina 5,5,

Bove sv,

El Shaarawy sv.

Mourinho 6.

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6;

Mancini 7,

Smalling 6,5,

Ibanez 6;

Zalewski 6,5,

Cristante 6,

Matic 5,5,

Spinazzola 5,5;

Pellegrini 6,

Belotti 7,

Abraham 6.

Camara 6,5,

Vina 5,5,

Bove sv,

El Shaarawy sv.

Mourinho 6,5.

IL TEMPO

Rui Patricio 6;

Mancini 6,5,

Smalling 6,

Ibanez 6,5;

Zalewski 6,

Cristante 6,

Matic 5,

Spinazzola 5;

Pellegrini 6,

Belotti 7,

Abraham 6.

Camara 6,5,

Vina 6,

Bove 6,

El Shaarawy SV.

Mourinho 6.

IL ROMANISTA

Rui Patricio 6;

Mancini 7,

Smalling 6,5,

Ibanez 6;

Zalewski 6,5,

Cristante 6,5,

Matic 6,

Spinazzola 6;

Pellegrini 6,

Belotti 6,5,

Abraham 6.

Camara 7,

Vina 6,

Bove 6,

El Shaarawy SV.

Mourinho 6,5.