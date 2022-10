HJK-ROMA: le pagelle. ABRAHAM "Vitamina G" 6,5 - MANCINI "Ingiallito" 5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Vivi. Almeno per un'altra settimana. La Roma striscia via dalla Finlandia con il risultato desiderato ma costato una fatica insperata: il conto finale, però, si deciderà giovedì prossimo col Ludogorets.

Il giovedì serve almeno alla "vitamina G" buttata giù da Abraham con una testata che serve a ricordare l'autenticità del 9 inglese. Il posto più basso nelle valutazioni, invece, lo occupano l'ingiallito Mancini e Camara finito senza localizzazione col passare del tempo.

RUI PATRICIO 6 - Produce qualche rumore stridulo tra prese, scelte e reattività.

MANCINI 5 - 20 minuti per farsi ingiallire per eccesso di falli su Olusanya. Da lì in poi si preoccupa di mostrarsi educato, fin troppo come nell'occasione dell'1-1.

SMALLING 6 - Sperava di fare lo spettatore, potendo concentrarsi sulla gestione dei passi sul campo artificiale. Invece gli eventi lo portano a doversi gettare nelle mischie.

VINA 5,5 - Supera lo sbarramento dei 45' perché bravo a non farsi trovare dagli scorrimenti della partita. Nella ripresa, poi, i finlandesi si fanno più insistenti e scoprono che una delle scorciatoie migliori per l'area romanista si nasconde proprio dalle sue parti.

ZALEWSKI 6 - Segue il corso (in)naturale della partita.

CRISTANTE 5,5 - Si gode la disponibilità avversaria a farlo colpire dalla mattonella preferita sugli sviluppi da angolo. Quando le distanze si dilatano, non gli resta che sbracciare per chiamare i soccorsi. DAL 84' KUMBULLA SV - Per mettere una toppa finale.

CAMARA 5 - Senza un bersaglio da inseguire, servirebbe una capacità d'orientamento superiore. Mostra il lato peggiore, finendo per perdere la localizzazione nella ripresa. DAL 77' BOVE SV - Contributo alla sopravvivenza.

EL SHAARAWY 6 - L'atto definitivo della partita sgorga dal suo corso. Ed è abbastanza per garantirsi la sufficienza. DAL 89' SPINAZZOLA SV - Ultimi minuti restando vicino all'uscita.

VOLPATO 6 - Dà un'iniezione di qualità che si tramuta nella palla svelata a Pellegrini con la suola in area. Alla lunga delle sue capacità resta più il profumo, intrigante, che una traccia concreta. DAL 77' FATICANTI SV - In bocca al lupo.

PELLEGRINI 6 - Come un convalescente portato a pattinare sul ghiaccio. Cerca di godersi la serata aggrappato alle maniglie di sicurezza. Da fermo, lascia comunque un'impronta tra angoli e la punizione per Abraham. DAL 77' SHOMURODOV 5,5 - In tempo per sbattere contro il portiere avversario.

ABRAHAM 6,5 - Vitamina G. Quella del gol, quella necessario per la salute di un attaccante. E quella girata, di prepotente bellezza, ricorda a tutti che la Roma gode di un 9 autentico.

MOURINHO 6 - Il paradosso è che la difficoltà che la Roma trova nel trattenere il Napoli equivale a quella che le serve per battere l'HJK. Perché il peso della squadra è nei chili, di conoscenze e capacità, che si riescono a mettere in campo di volta in volta. Ma chi conosce meglio di tutti un manuale di sopravvivenza siede in panchina. E questo basta ad avere ancora una speranza.