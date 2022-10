BETIS-ROMA: le pagelle. CAMARA "Il dinamismo che mancava" 6,5 - BELOTTI "Al secondo tiro batte i guardalinee" 6,5

LAROMA24.IT (Augusto Ciardi) - Il Betis non è un toro scatenato, sa che finirà primo nel girone, e inconsciamente sembra lo sappiano anche i giocatori della Roma, che si adeguano al ritmo non irresistibile. Rompe gli equilibri un gol, di nuovo, da fuori area, per quanto fortunoso. Nella ripresa, il Betis palleggia ancora meno, non si affanna, mentre la Roma aumenta le marce con Camara. Grazie a lui segna Belotti, ma i giallorossi non affondano, anche perché le batterie non sembrano cariche. E alla fine il pareggio non scandalizza nessuno. Anzi.

RUI PATRICIO 6 - Stavolta non ha responsabilità sull'ennesimo gol subito da fuori area.

MANCINI 6 - Due interventi risolutivi nel primo tempo (in scivolata e murando un tiro) poi ordinaria amministrazione.

SMALLING 6 - Poco impegnato da un Betis che in area entrava, nel primo tempo, con le incursioni.

IBANEZ 6 - Più o meno come Smalling, ma con qualche grattacapo in più all'inizio perché è il difensore maggiormente chiamato a uscire.

ZALEWSKI 6 - Primo tempo molto brutto, in appoggio e in chiusura, ma ha la personalità per riprendersi in corsa, con chiusure intelligenti e un apporto offensivo più lucido.

CRISTANTE 5,5 - Da mezzala non giocava da un po', e si vede, appoggia poco e finisce nella ragnatela dei passaggi spagnoli, poi uscito Matic diventa più centrale, e si sente maggiormente a suo agio.

MATIC 5,5 - Mediano di riferimento, sempre nel vivo del gioco fin quando sta in campo, ma stranamente senza la qualità e le geometrie che lo contraddistinguono. Il pestone che lo ferma, gli consente di tirare il fiato. DAL 46' CAMARA 6,5 - Toh, la Roma ha un centrocampista con un passo diverso. Offre corsa, propositività, un pizzico di confusione e l'assist per il gol del pareggio. Da riproporre.

PELLEGRINI 5,5 - Non cambia passo, non fa la differenza come nella passata stagione, la minima attenuante della condizione non ottimale, ma serve il rendimento del 2021-22, soprattutto adesso che manca Dybala. DAL 88' EL SHAARAWY SV.

SPINAZZOLA 5,5 - Nel primo tempo un pallone superficiale da cui nasce il gol di Canales, corse a perdifiato e un assist-cross vanificato dal fuorigioco di Belotti. Cresce, ma non al punto da portarlo alla sufficienza. DAL 71' VINA 6 - Entra perché Spinazzola ha finito la benzina, svolge diligentemente il compito assegnatogli.

ABRAHAM 5,5 - Cinquanta minuti in cui non ci si ricorda niente di lui. Secondo tempo più funzionale e generoso, ma non è ancora la punta prolifica che la Roma ha sfruttato al meglio fino a pochi mesi fa.

BELOTTI 6,5 - I solerti guardalinee greci, in controtendenza storica rispetto ai colleghi, hanno la bandierina facile. La prima volta supportati dai monitor, la seconda no. E il Gallo segna il secondo gol stagionale. DAL 76' BOVE 6 - Leggi Vina. Rimpolpa la mediana di una Roma a cui, in fondo, il pareggio sta bene.

MOURINHO 6 - Cambio indotto dal duro fallo subito da Smalling, ma felice. Perché la Roma con Camara acquista dinamismo. Scelte iniziali obbligate. Cambi giusti ma non complicati.

@augustociardi