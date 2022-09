ROMA-HJK Helsinki: le pagelle. DYBALA "Portagioie" 7,5 - ZANIOLO "Rumoroso" 7

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Servono 45 minuti e l'ingrediente magico di Dybala per portare alla temperatura desiderata la Roma. L'HJK finisce il primo round in piedi nonostante l'inferiorità numerica, poi a schienarlo è la vista, ancor prima del tiro dell'1-0, del "portagioie" argentino.

Prima e dopo, il più "rumoroso" davanti era stato Nicolò Zaniolo, resta indietro un "affaticato" Karsdorp.

RUI PATRICIO SV - Giovedì di riposo. Almeno un tempo, nel primo deve anche sporcarsi per un palo.

MANCINI 6 - Lascia un paio di impronte sugli avversari prima di vivere il secondo tempo con maggior rilassatezza.

IBANEZ 6 - Ci lascia un'ammonizione. DAL 46' SMALLING 6 - A picchettare la tenuta difensiva.

VIÑA 6 - Risulta di troppo nello slittamento a 4. DAL 46' DYBALA 7,5 - Portagioie. Porta la tavolozza dei colori, pianta la tela e in pochi minuti dà tono, profondità e la giusta dimensione alla Roma.

KARSDORP 5,5 - Affaticato. Nel corpo, nelle scelte, nelle esecuzioni.

CRISTANTE 6 - Va a suonare al campanello di Hazard nello smarrimento del primo tempo. Poi, quando la porta è aperta, può andarsi a congelare in vista di domenica. DAL 64' CAMARA 6 - Come dicevano le migliori recensioni: tosto, denso, dinamico, pratico.

MATIC 6,5 - La via migliore per azionare la giostra offensiva: gran parte di quello che arriva di succoso per gli avanti l'ha prodotto lui.

SPINAZZOLA 6 - C'è la palla scoperta per la combinazione Pellegrini-Dybala dell'1-0 ma anche una serie di cose lasciate a metà.

ZANIOLO 7 - Senza gol ma con tutto il resto: apre strade per Belotti, s'associa sorprendentemente tra le linee, fino a portare in gloria il nuovo 11. Rumoroso. DAL 75' ABRAHAM SV - A temperare la punta.

PELLEGRINI 6,5 - Quel colpo allo stomaco lo aiuterà a digerire l'errore di Empoli. Risolto il compito, può mettersi in carica. DAL 69' BOVE 6 - Si muove e smuove.

BELOTTI 6,5 - Spiana la strada con l'ammonizione, poi espulsione, con cui condanna l'Helsinki. Spiega anche la cresta al vento facendo da spigolo come meglio sa in area per il 3-0.

MOURINHO 6 - Sul taccuino, alla colonne dei "più": 3-0, classifica raddrizzata, parziale riposo per alcuni imprescindibili. La colonna dei "meno": tutto il grigiore percepito senza Dybala.

