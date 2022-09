LUDOGORETS-ROMA: le pagelle. SMALLING "Ripresa in tilt" 5 - SHOMURODOV "Finalmente una traccia" 6

LAROMA24.IT. (Augusto Ciardi) - Dopo i sentori di Torino e gli indizi di Udine, le prove che inchiodano la Roma emergono nella foresta bulgara. In attesa degli assenti, e con un Belotti in evidente ritardo, la soluzione coi due piloni davanti alla difesa sortisce poco filtro, limiti in costruzione e scarso dinamismo, anche perché Pellegrini fatica a fare l'elastico. Ci si aspettava una reazione, invece è scattato l'allarme.

SVILAR SV - Come subire due gol e non prendere il voto? Consultare le pagelle dei compagni.

MANCINI 5 - Subito in difficoltà nella sua zona contro la velocità dei verdi, partecipa al papocchio del primo gol seguendo chi fa spazio al marcatore. DAL 76' VOLPATO 6 - Movimento e freschezza.

SMALLING 5 - Tiene nel primo tempo, in tilt pure lui in una ripresa surreale in fase difensiva.

IBANEZ 5 - Più presente di Mancini fino allo "svenimento" che costa alla Roma il secondo gol.

CELIK 5,5 - Più tecnico di Karsdorp, ma si sapeva, i compagni lo cercano coi lanci ma poi non lo supportano mai. DAL 67' SPINAZZOLA 5 - Entra ma non si vede. O almeno non si vede come gli altri subentranti.

MATIC 5 - Si abbassa subito per fare gioco, ma nessuno attorno a lui fa i movimenti giusti. DAL 76' CAMARA 6 - Doveva entrare prima. O forse giocare dall'inizio. Rimpianto? No, ma dà la sensazione di non essere così tanto in ritardo.

CRISTANTE 4,5 - La Roma a centrocampo ha una macchina di livello, ma purtroppo con due volanti e un pistone in meno. Il clone di Matic, in coppia con Matic non si pesta i piedi ma non aggiunge nulla. Più per struttura della seconda linea che per demeriti. DAL 76' BOVE 6 - Dopo qualche scampolo, alza la mano come a dire "io ci sono". L'azione dell'illusorio uno a uno parte da lui. Che sa come si verticalizza.

ZALEWSKI 4,5 - Parte benino, si mostra, si propone, aiuta Ibanez, poi si perde, e ancora non riesce a dialogare coi nuovi dai piedi buoni, Matic e Dybala. In più la nuova versione di Pellegrini non contempla gli scambi felici della scorsa stagione.

PELLEGRINI 5 - Sette minuti attorno alla mezz'ora "da Pellegrini". Troppo poco, tra un gol (e mezzo) divorato e l'assenza totale quando c'è da fare l'elastico fra mediana, statica, e attacco, lontanissimo. Fatica a carburare il dialogo con Dybala.

DYBALA 5,5 - Il pallone fra i suoi piedi suona bene anche su un campo infame, ma la Roma non può pensare di affidarsi sempre a lui per le fortune offensive.

BELOTTI 5 - Ha trovato tardi la Roma. Ora deve trovare la condizione. A occhio e croce accusa un mese di ritardo rispetto a chi è già entrato in forma. DAL 67' SHOMURODOV 6 - Finalmente lascia una traccia entrando dalla panchina. Stava per lasciarne anche una seconda, ma ha chiuso troppo il tiro.

MOURINHO 4,5 - Dopo lo zero a quattro con l'Udinese, era doveroso presentare una Roma diversa nello spirito e pure nella struttura. Il doppio pilone in mediana per ora non funziona, anche per assenza di raccordo con l'attacco. L'impatto dei subentranti conferma che, almeno fino al rientro di Zaniolo, qualcosa va cambiato.

@augustociardi