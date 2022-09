I VOTI DEGLI ALTRI - Rui Patricio "esente da colpe", Zaniolo "spesso testardo", Shomurodov "troppo altruista"

L'Atalanta conquista l'Olimpico con un solo tiro in porta e la Roma ritrova la sconfitta in casa dopo nove mesi. Una partita interamente dominata dai giallorossi con molte occasioni sprecate come quelle di Abraham (4.92) e quelle finali di Shomurodov (5.28). Dell'infortunio di Dybala nel prepartita ne ha risentito tutta la squadra. Rosso per Mourinho (5.78) che salterà la gara contro l'Inter.

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 6;

Mancini 6,07,

Smalling 6,97,

Ibanez 6,57;

Celik 5,92,

Cristante 5,42,

Matic 5,71,

Spinazzola 5,71;

Pellegrini 5,78,

Zaniolo 6,35;

Abraham 4,92.

Belotti 6,

Shomurodov 5,28,

Zalewski 6.

Mourinho 5,78.

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6;

Mancini 6,

Smalling 6,5,

Ibanez 6;

Celik 6,

Cristante 5,5,

Matic 5,5,

Spinazzola 5,5;

Pellegrini 5,5,

Zaniolo 6;

Abraham 4,5.

Belotti 6,

Shomurodov 5,

Zalewski sv.

Mourinho 5.

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6;

Mancini 6,5,

Smalling 7,

Ibanez 6,5;

Celik 6,

Cristante 5,5,

Matic 6,

Spinazzola 5,5;

Pellegrini 6,

Zaniolo 6;

Abraham 5.

Belotti 6,

Shomurodov 5,5,

Zalewski sv.

Mourinho 6.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6;

Mancini 6,

Smalling 7,

Ibanez 6,5;

Celik 5,5,

Cristante 5,5,

Matic 5,5,

Spinazzola 6;

Pellegrini 6,

Zaniolo 6,5;

Abraham 5.

Belotti 6,

Shomurodov 5,5,

Zalewski sv.

Mourinho 5,5.

IL TEMPO

Rui Patricio sv;

Mancini 6,5,

Smalling 7,

Ibanez 7;

Celik 5,5,

Cristante 5,5,

Matic 5,5

Spinazzola 5,5;

Pellegrini 6,

Zaniolo 6,5;

Abraham 5.

Belotti 6,

Shomurodov 5,5,

Zalewski sv.

Mourinho 6.

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio sv;

Mancini 6,

Smalling 7,

Ibanez 6;

Celik 6,

Cristante 5,

Matic 6,

Spinazzola 6;

Pellegrini 5,5,

Zaniolo 6,5;

Abraham 4,5.

Belotti 6,

Shomurodov 4,5,

Zalewski sv.

Mourinho 7.

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6;

Mancini 5,5,

Smalling 7,

Ibanez 7;

Celik 6,

Cristante 5,5,

Matic 5,

Spinazzola 6;

Pellegrini 5,5,

Zaniolo 6,5;

Abraham 5.

Belotti 6,

Shomurodov 5,5,

Zalewski 6.

Mourinho 5.

IL ROMANISTA

Rui Patricio sv;

Mancini 6,

Smalling 7,

Ibanez 7;

Celik 6,

Cristante 5,5,

Matic 6,

Spinazzola 5,5;

Pellegrini 6,

Zaniolo 6,5;

Abraham 5,5.

Belotti 6,

Shomurodov 5,5,

Zalewski sv.

Mourinho 6.