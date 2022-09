EMPOLI-ROMA: le pagelle. DYBALA "Sinistro e libertà" 7,5 - IBANEZ "Sconfinato" 7

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - E poi arriva Dybala. Il lieto fine nella Roma ha la maglia numero 21 e un sinistro che si muove e trasforma come solo le bacchette magiche delle fiabe. Il "sinistro e libertà" di Paulo Dybala è sopra a tutti gli altri nelle valutazioni, avvicinato soltanto dallo "sconfinato" Ibanez.

RUI PATRICIO 6 - Bandinelli lo inchioda, il resto gli passa sufficientemente a lato.

MANCINI 5 - Già svestito di una ruvidezza che lo aiutava nella parte, Satriano gli tira definitivamente giù il vestito.

SMALLING 6 - I duelli gli scorrono al fianco, per questo può restare nella posizione più agevole.

IBANEZ 7 - Ingrossato dagli steroidi della convocazione col Brasile, con un piede tiene i guizzanti attaccanti avversari, con l'altro travalica i confini dell'Empoli: prima gliela salvano sulla linea di porta, poi viene steso su quella dell'area dopo anticipo ciclopico. Sconfinato.

CELIK 6 - Bandinelli batte da una zolla a lui riconducibile, nell'altro senso era sbucato un paio di volte in modo interessante senza però riuscire a lasciare l'orma definitiva sulla partita.

CRISTANTE 5,5 - Cerca di truccarsi diversamente per far spazio a Matic ma finisce solo per sbiadirsi.

MATIC 5,5 - Per mezz'ora aveva tenuto saldamente il centro, poi perde il ritmo della partita e le pressioni avversarie gli incasinano la scrivania.

SPINAZZOLA 6 - Il coltellino svizzero che dal principio pareva poter aprire la serratura esterna dell'Empoli, s'arrotonda col passare del tempo fino a risultare innocuo. DAL 96' VINA SV - La parte migliore l'aveva fatta prima, ricevendo l'abbraccio di Dybala al gol.

DYBALA 7,5 - Sinistro e libertà. Come l'urlo che fa liberare con quel sinistro mozzafiato e mozza equilibrio. Lì, andrebbe fatto posare il più possibile. Ma ora serve in tutta la città, per assicurare i trasporti dalle periferie al centro. Per la felicità anche di Abraham. DAL 81' BOVE SV - Verrà il tempo.

PELLEGRINI 5,5 - Dalle corrispondenze amorose con Dybala, raccoglie il rigore che avrebbe potuto mandare la pubblicità sulla partita con un po' d'anticipo. Il finale lasciato aperto gli resta, inevitabilmente, sulla valutazione. DAL 95' CAMARA SV - Per diluire il recupero.

ABRAHAM 6,5 - La linea dell'Empoli si muove come un cassetto dentro al quale pare dover chiudere i desideri di gloria. Finché Dybala non gli offre la chiave magica. DAL 81' BELOTTI SV - Sbatte su Vicario.

MOURINHO 6 - "Un campionato è una maratona", ricorda anche dopo Empoli-Roma. E i suoi ora vengono spinti in un endurance stremante rinfrescato dal ritorno alla vittoria e dalla classifica che ne scaturisce. Si nota lo studio per una maggior fluidità di costruzione ma i risultati sono ancora impercettibili sull'economia della partita.

