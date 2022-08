ROMA-CREMONESE: le pagelle. SMALLING "Testa e Chris" 7 - PELLEGRINI "Multidimensionale" 7

LAROMA24.IT - La cosa migliore delle ultime 24 ore si legge in fondo a Roma-Cremonese: 1-0. E spegne così 24 ore che le sono costate, per molto, Wijnaldum e, chissà per quanto, Zaniolo, perdendo di colpo le proteine che l'avevano ingrossata durante il mercato. A riempire i vuoti c'è la testa di Smalling e, ancor di più, un Pellegrini "multidimensionale".

Il bello di Dybala, come di Abraham, prima di Zaniolo e poi di El Shaarawy, si ferma allo stesso punto: a pochi passi da Radu.

RUI PATRICIO 6 - I pericoli peggiori glieli sistemano palo e traversa. Il resto si gestisce da solo.

MANCINI 6,5 - Un paio di lotte con Dessers lo mostrano dietro, poi però passa avanti. Facendo strada anche a Smalling per l'1-0 che caccia via le nuvole maligne. Fendinebbia.

SMALLING 7 - Testa e Chris. Di testa aveva ricacciato via i pericoli aerei, un'altra testata, la migliore, fa cadere la porta di Radu. Dedica obbligata.

IBANEZ 6 - Ordine e progresso. Magari fosse sempre così.

KARSDORP 6 - Scava a fondo della corsia fino a cavar fuori un paio d'inviti al gol succulenti. Poi s'affatica, nel corpo e nello spirito. DAL 86' CELIK SV - Per girare le mandate finali.

CRISTANTE 6 - In equilibrio tra colpi di tosse tecnici e posizionamenti salutari per la squadra. Medico di guardia.

PELLEGRINI 7 - Parte mediano ma progressivamente sparge per tutto il campo la sua sapienza calcistica. Come un mediano, poi, corre in lungo e in largo cucendo le distanze della squadra quando imprecise. Multidimensionale.

SPINAZZOLA 6,5 - Si unisce al coro offensivo della Roma. Poi quando s'abbassa il tono, va a ripararsi in panchina. DAL 72' ZALEWSKI 6 - Spegne la partita lungo la linea laterale.

ZANIOLO 6 - Finché i voltaggi sono alti, pare poter far detonare autonomamente il nucleo della Cremonese. Quando è costretto a ridurre la velocità, come nelle situazioni più anguste nei pressi dell'area, sbatte sugli spigoli. DAL 45' EL SHAARAWY 6 - Agile e sgusciante come nei migliori racconti, perde però corrente a ridosso di Radu.

DYBALA 6 - La polvere magica con cui cosparge i palloni da destinare agli altri, perde gli effetti benevoli quando deve dirigersi verso la porta della Cremonese. DAL 72' MATIC 6,5 - Quando la nave aveva già solcato le maree peggiori della giornata, la conduce in porto e si assicura che siano scesi tutti i passeggeri giallorossi.

ABRAHAM 6 - Come per i compagni di giochi, molto meglio quando deve fare per gli altri che per sé. Spiana la strada a Pellegrini in avvio ma poi è maldestro nella deviazione offertagli da Dybala.

MOURINHO 6 - Spogliato di Wijnaldum, deve concedere alla sorte anche Zaniolo dopo neanche un tempo. Va avanti con quel che ha costruito di migliore: una squadra che sa navigare anche i mari peggiori della partita fino alla palla inattiva letale. Ora, però, dovrà navigare a vista in attesa di scorte finali dal mercato.

@MirkoBussi