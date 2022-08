JUVENTUS-ROMA: le pagelle. IBANEZ "Cintura di sicurezza" 7 - SPINAZZOLA "Vacante" 4,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Se si esclude dal conto quell'1-3 giocato ad agosto, l'ultima volta che la Roma s'è ritirata su dopo esser finita a terra nella tana della Juventus era più di un decennio fa. 13 novembre 2010 ma con una squadra, allora tra le mani di Delneri (!), che arriverà settima, dietro alla Roma, di Ranieri, sesta. E' successo di nuovo, oltre dieci anni dopo, al termine di un primo tempo che aveva poco di rassicurante.

I peggiori: Spinazzola e Karsdorp. I migliori: Ibanez, prima di Abraham e Smalling.

RUI PATRICIO 6 - Ghiacciato da Vlahovic. Respinge su Cuadrado.

MANCINI 5,5 - Vive e risente delle correnti peggiori della partita. DAL 46' EL SHAARAWY 6,5 - Come aprire le finestre: non è che tiri chissà quale vento rinfrescante ma, almeno, cambia l'aria.

SMALLING 6,5 - Gli spigoli di Vlahovic gli danno fastidio al punto da vederlo perdere il tipico aplomb. Si ricompone, si risistema chioma e giacca fino a portare a termine il servizio.

IBANEZ 7 - Cintura di sicurezza. Scrive un trattato del bravo difensore: anticipo su Vlahovic, duelli maneschi portati a casa, mischie risolte e profondità assorbite.

KARSDORP 4,5 - L'onda negativa della partita lo travolge presto fino a sgranarlo di consistenza, al punto da venir trapassato da qualsiasi passante. DAL 62' CELIK 6 - Riporta la parità numerica.

CRISTANTE 5 - I palloni che gli consegnano sono spesso maleodoranti e ad altezze discutibili, persino da fallo laterale. Lui, però, di certo non s'aiuta.

MATIC 6 - Scorza, esterna ed interiore, che gli consente di restare a galla anche nelle acque più torbide della partita. Meno quando deve rincorrere all'indietro, ma non servivano dimostrazioni pratiche, decisamente in più quando può guardare avanti. Nella corsa e nelle proposte col pallone.

SPINAZZOLA 4,5 - Fuori in 30 secondi: il tempo di lasciar perduto un pallone nel cuore del campo. Più che passaggi, i suoi, oggi sembrano pugnalate al fianco della Roma. Vacante. DAL 46' ZALEWSKI 6 - A volte basta l'intenzione: quella di puntare l'avversario e cercare di rivoltare il corso, anche emotivo, della partita.

DYBALA 6 - Chi lo affronta conosce i suoi spostamenti abituali e ripetutamente mette il piede a schiacciargli ogni pensiero. Allora deve pescare dal mazzo delle sorprese per trovare il pallone giusto da consegnare ad Abraham che rimette il conto in pari. DAL 77' KUMBULLA 6 - Perché a quel punto, anche un punto, questo punto, sembrava un gran punto.

PELLEGRINI 5,5 - Si muove, si sbatte ma senza trovare spiragli.

ABRAHAM 6,5 - "Orribile" scriverebbe Mourinho, come dirà in conferenza stampa. Ma con un battito necessario, a conti fatti, quando riesce ad uscire dalla pancia di Bremer e salvare il salvabile.

MOURINHO 6 - La gestione della partita è da codice rosso, come la gravità del primo tempo richiedeva. Shock emotivo nell'intervallo, poi confessato pubblicamente, tinteggiata tattica con 4-2-3-1 tirato su in fretta, sostituzioni emergenziali come Celik per Karsdorp e poi Kumbulla per Dybala. Paziente salvato, ora servirà la riabilitazione.