I VOTI DEGLI ALTRI - "Leader" Smalling, Pellegrini "da applausi". Dybala è "impreciso"

LAROMA24.IT - Come a Salerno, la Roma vince di misura e supera 1-0 la Cremonese di fronte ad uno Stadio Olimpico sold out. Firma il gol vittoria il colpo di testa di Chris Smalling (7), autore di "una partita da leader" ("Il Tempo"), sul calcio d'angolo battuto da Lorenzo Pellegrini. Spicca proprio la prestazione del capitano giallorosso (7): "Da applausi. Timido nel primo tempo, straripante nel secondo. L'angolo che genera il gol è la giocata più banale" ("Corriere dello Sport"). Luci e ombre per Paulo Dybala (5,9): "L'assist per Abraham è magico, un paio di aperture deliziose. Palla al piede dà sempre l'impressione di poter inventare" ("Gazzetta dello Sport"), ma è "impreciso e sfortunato quando va a concludere" ("Il Tempo").

Prova complicata per Gianluca Mancini che "ci mette la solita «garra» ma non riesce mai a contenere Dessers" ("Corriere della Sera"), mentre Nicolò Zaniolo è stato costretto a lasciare il campo per una lussazione alla spalla sinistra.

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 6,1

Mancini 5,7

Smalling 7

Ibañez 6,2

Karsdorp 5,8

Pellegrini 7

Cristante 6,2

Spinazzola 6,2

Dybala 5,9

Zaniolo 6,2

Abraham 5,9

El Shaarawy 6,5

Matic 6,3

Zalewski 6

Celik SV

Mourinho 6,2





