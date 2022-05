TORINO-ROMA: le pagelle. ABRAHAM "Onnivoro" 7,5 - PELLEGRINI "Ridondante" 7

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Arrivederci all'Europa, League. La Roma chiude l'operazione campionato salendo uno scalino nell'accesso europeo guadagnato, se non è tanto è almeno qualcosa. Tutto il resto sarà mercoledì, quando andrà in palio tanto di quest'anno ma ben poco del prossimo.

Il "mentalista" Mourinho si gode un Abraham "onnivoro", il "ridondante" Pellegrini e i sussulti di Veretout.

RUI PATRICIO 6,5 - Una chiamata, da Pobega. Neanche il tempo di squillare che ha già messo giù.

MANCINI 6 - Le agitazioni offensive del Torino danno fastidio ma non lasciano segni.

KUMBULLA 6 - Più che stare di guardia tra Mancini e Ibanez deve scendere in strada per pareggiare i conti nei duelli difensivi.

IBANEZ 6 - Inverte il senso della sua partita: si trova contromano per un tempo, poi finisce correndo col vento a favore verso la metà campo avversaria.

ZALEWSKI 6,5 - Poco più di una discesa delle sue e un pallone disprezzato da Shomurodov ma il segnale è confortante: funziona anche al contrario. DAL 58' KARSDORP 6 - Resta di guardia.

PELLEGRINI 7 - Ridondante. Partecipa ad ogni momento, che sia di pioggia o vento, quando il pallone è per gli altri, o di sole quando si trova a guardare la porta del Torino. DAL 82' EL SHAARAWY SV - Con gli spicci rimasti, prova a trattare per un gol.

OLIVEIRA 6 - Qualche dolore sulle pressioni del Torino ma resta in piedi. DAL 58' CRISTANTE 6 - Sostituisce Oliveira nel ruolo, nei compiti, nel bene e nel male.

VERETOUT 6,5 - Cos'era quello? Un inserimento dritto per dritto di Veretout. E quello? Un contrasto di Veretout. Poi una pressione, persino un pallone di fino che taglia un reparto avversario. Sussulti.

SPINAZZOLA 6 - In rodaggio. DAL 82' VINA SV - Safety car finale.

SHOMURODOV 5,5 - Morbido nelle intenzioni ancor prima che nell'esecuzione tecnica. E lascia a metà tante cose. DAL 76' ZANIOLO 6 - Tanto bene quando scuce il rigore, altrettanto male quando manda di traverso una transizione gustosissima.

ABRAHAM 7,5 - Onnivoro. Mangia tutto ciò che trova, che questo sia un passaggio amico o un retropassaggio avversario. Ed ha ancora appetito.

MOURINHO 6,5 - The Mentalist. La squadra adempie agli obblighi, mostra un senso del dovere che qua è tutt'altro che scontato. Parla José, dicci come si fa per mercoledì.

@MirkoBussi