ROMA-VENEZIA: le pagelle. SHOMURODOV "Eldor...si muove" 6,5 - IBANEZ "Ritardatario" 5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Nikilismo. Dove Niki fa di cognome Mäenpää, arriva dalla Finlandia, ad anni 37 e una carriera che di certo non gli varrà una piazza o una via nella sua Espoo, trovare la storia perfetta da raccontare nelle cene da qui all'eternità proprio di traverso alla Roma. Lui e la partita dei 46 tiri e un gol a malapena.

La Roma paga così la tassa dei disgraziati, con resto gentilmente lasciato sul bancone, sperando serva tra una decina di giorni, quando, e solo allora, la stagione giallorossa prenderà una piega definitiva.

RUI PATRICIO SV - Si può perdere una partita nella quale il portiere battuto risulta praticamente ingiudicabile? Sì, stasera si può.

IBANEZ 5 - Arriva sulla partita con un ritardo di 40 secondi circa. Letali, però.

SMALLING 6 - Deve far poco, può far poco.

KUMBULLA 5,5 - Precario. DAL 46' EL SHAARAWY 5 - Finisce inghiottito dal campo magnetico che Mäenpää ha sparso lungo tutta l'area di porta. E questo fa dimenticare della vitalità mostrata.

NILES 5 - Timbra il suo certificato da meteora. DAL 46' KARSDORP 5 - Il fallo laterale con cui buca uno degli ultimi palloni della partita basta a spingerlo tra gli insufficienti.

VERETOUT 5,5 - Lascia quando i centrocampisti erano materia ridondante con la partita circoscritta negli ultimi 30 metri del Venezia. Prima, però, aveva lasciato almeno l'impressione di essersi dato da fare. DAL 60' SHOMURODOV 6,5 - Eldor...si muove. E segna. Poi sbaglia, come fanno tutti a turno.

CRISTANTE 6 - Quando mostra l'artiglieria pesante, il Venezia si nasconde dietro la traversa. Porta la chiave, con quel passaggio affilato che taglia il blocco avversario e porterà, dopo ulteriori peripezie, almeno all'1-1.

SPINAZZOLA 6,5 - Rimette in moto il Leonardo Express. Che però fa tragitto ridotto per obblighi di manutenzione. DAL 46' ZALEWSKI 5,5 - Senza riuscire a produrre le superiorità sperate, lascia comunque lo stampo sulla traversa.

PEREZ 5,5 - Quell'energia che mostra per un po' si affievolisce via via che gli spazi e i tempi si restringono col passare dei minuti. DAL 83' VOLPATO SV - Senza riuscire a rompere l'incantesimo.

PELLEGRINI 6,5 - Ascendente. Al punto da trascinare fin dove possibile e riparare quando necessario, come all'ultimo.

ABRAHAM 5,5 - L'affollamento offensivo finale finisce per allontanarlo dal centro delle operazioni. E questo non pare agevolare lui quanto la Roma.

MOURINHO 6 - Se gli si può attribuire una colpa, questa è quella di non aver utilizzato una sostituzione per far entrare un esorcista. Nell'ultimo post partita, ha conosciuto, in una dimensione surreale, Carlo Verdone. 'Ma che colpa abbiamo noi', appunto.

@MirkoBussi