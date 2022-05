ROMA-FEYENOORD: le pagelle. MOURINHO "Veni. Vidi. Vici" 9,5 - PELLEGRINI "Pasta di capitano" 8,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - AS ROMA. C'è scritto AS ROMA sulla coppa. Roma ha vinto, la Roma ha vinto. E dentro la parola Roma c'è tutto, c'è innanzitutto l'amore, quello che l'ha spinta dove sembrava diventato impossibile arrivare. Un amore che il club ha finalmente saputo accogliere, aprendo le braccia. Le braccia di Pellegrini, che sono anche quelle di chi l'ha preceduto, che hanno alzato questa coppa. La coppa dove c'è scritto AS Roma. E la penna l'ha prestata José Mourinho.

RUI PATRICIO 9 - Le prime mani sulla coppa sono le sue, quelle che parano su Til e ancor più su Malacia. Mani d'oro.

MANCINI 8 - Ha davanti Sinisterra del quale resta poco più che cenere. E tanto aveva già fatto azionando Zaniolo nell'1-0.

SMALLING 9 - Chris Superstar: inghiotte Dessers, sigilla ogni lato, ribatte ogni oggetto lanciato verso la porta. Se racconteranno che la Roma ha parcheggiato il pullman, ricordate che lo guidava Sir Chris Smalling.

IBANEZ 8 - King Roger. Quando Smalling da solo non basterebbe più, ecco che l'alfiere si alza e si getta nelle zuffe finali.

KARSDORP 7 - Ci sono migliaia di olandesi. Ma solo uno felice e stremato, quello di giallorosso vestito. DAL 89' VINA SV - Anche a destra va bene per l'ultimo passo.

MKHITARYAN SV - La vittoria gli guarirà l'anima. Per tutto il resto c'è tempo, ora. DAL 19' OLIVEIRA 7,5 - Al merito di esser stato abile da andare oltre le proprie peculiarità.

CRISTANTE 7,5 - La capacità di esser sempre al posto giusto.

ZALEWSKI 7 - Paga l'evento con qualche imprecisione in più rispetto al solito. Ma a 20 anni ha recitato una parte determinante nella maturazione della Roma. DAL 66' SPINAZZOLA 7,5 - Con un sorriso così. Come il suo, che ora abbonda sulla bocca di tutti.

ZANIOLO 9 - Duemila...22. Ed è proprio il 22 a spingere le porte del paradiso con quel sinistro miracoloso, a lungo atteso, sperato, intermittente e poi, stasera, accecante, anche solo per un attimo. Quell'attimo che dura una vita. DAL 66' VERETOUT 7,5 - Porta il carburante necessario per andare a ritardare, almeno, le avanzate olandesi.

PELLEGRINI 8,5 - Pasta di capitano. L'animo del romanista, l'abilità dei grandi giocatori, il destino dei prescelti. Mostrala al cielo capitano.

ABRAHAM 8 - Si carica addosso un mucchio degli altri, come solito, poi guarda e sfida anche gli avversari che stanno al di là dei tabelloni. Sterminato. DAL 89' SHOMURODOV SV - "Corri dappertutto" gli urlano. E lo fa.

MOURINHO 9,5 - Veni. Vidi. Vici. Grazie, per aver mostrato che è possibile. Che si può fare. Che può toccare anche a noi.

@MirkoBussi