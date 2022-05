ROMA-BOLOGNA: le pagelle. CRISTANTE "Tagliaerba" 6,5 - FELIX "Eccesso di velocità" 5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Mezza Roma non basta. Più di Smalling, obbligatoriamente a riposo, più di un'ora senza Abraham, Pellegrini, Karsdorp e Zalewski, utilizzati necessariamente part-time, alla Roma manca maledettamente Mkhitaryan, l'elemento di congiunzione tra le parti romaniste.

Ancor di più se quei compiti finiscono nei piedi frenetici di Felix, fermato per "eccesso di velocità" dopo neanche un'ora in pista. A risultare, in positivo, è la cesoia con cui va in giro Cristante.

RUI PATRICIO 6,5 - Quando De Silvestri tenta di alzarsi in piedi, è lì ad indicargli il posto assegnato.

MANCINI 5,5 - Gli intrecci offensivi del Bologna gli fanno perdere spesso l'orientamento.

KUMBULLA 5,5 - Senza avere il riferimento avversario stabile, dovrebbe elaborare scelte con maggior autonomia sulle quali, invece, ancora mostra imbarazzi.

IBANEZ 5,5 - Se deve raccogliere in avanti, bene. Se è chiamato a farlo lateralmente meno. Se è costretto a guardarsi dietro ancora meno.

NILES 5,5 - Lo spazio ricevuto si è rapidamente rimpicciolito ma quando viene rimesso in libertà, non dà modo di domandarsi il perché. Turista. DAL 58' KARSDORP 6 - Nel prodotto di mezz'ora c'è un pallone tagliato che attraversa malinconicamente l'area. E poi null'altro.

VERETOUT 5,5 - Fa da metronotte, circolando regolarmente per la mediana senza intromettersi troppo in ciò che accade. DAL 77' SHOMURODOV 5,5 - Una possibilità: spedita malamente fuori.

CRISTANTE 6,5 - Gira con la cesoia a tagliare i collegamenti del Bologna all'improvviso. Tagliaerba.

EL SHAARAWY 6 - Talmente ordinato da risultare quasi ordinario. DAL 58' ZALEWSKI 5 - Prova a disordinare la partita. Ma il caos si riversa contro la Roma, con una serie di 'scarti' andati a male che aprono transizioni avversarie da bollino rosso.

PEREZ 5,5 - Volenteroso al punto da liberarsi al tiro. Ma è tutto qui. DAL 58' PELLEGRINI 6,5 - Porta il tiro migliore della partita e l'intervento più utile, quello che almeno strappa la pagina più velenosa dal finale. Emergenziale.

FELIX 5 - Eccesso di velocità. Finisce ripetutamente contro i muri avversari che lo circondano, risultando più frenetico che veloce. DAL 58' ABRAHAM 5,5 - Senza riuscire a scacciare la nostalgia che aveva sparso per un'ora d'assenza.

ZANIOLO 5,5 - Il duello con Medel, su carta, prometteva bene. Nella trasposizione sul campo, però, finisce per girare a largo mostrandosi più collaborativo del solito ma comunque incompiuto.

MOURINHO 6 - Cambiando l'ordine dei fattori, specialmente se i fattori sono numeri primi come Abraham o Pellegrini, ancor più se viene sottratto Mkhitaryan, il prodotto cambia, inevitabilmente, e neanche di poco.

@MirkoBussi