I VOTI DEGLI ALTRI - "King" Abraham, Pellegrini "monumentale". Smalling "Re Mida", Zalewski "indispensabile", "un capolavoro" di Mourinho

LAROMA24.IT - Finalmente Tirana. Un traguardo che appariva lontano e difficile, ora è possibile. 31 anni dopo da quella doppia sfida persa con l'Inter, datata 1990/91, la Roma è in una finale di una Coppa europea. Superato 1-0 il Leicester, resta solo il Feyenoord come ultimo ostacolo.

Il giorno dopo si celebrano i giocatori giallorossi. A partire dal match winner Tammy Abraham (7,79): "King Tammy. Si arrampica senza fatica sul pallone che fa esplodere l’Olimpico. Poi tiene in piedi l’attacco da solo. Esce stremato, quasi supplicando Mourinho di cambiarlo" (Corriere dello Sport). E ovviamente anche capitan Pellegrini (7,5): "Primo tempo monumentale, ripresa di grande sacrificio. Ma alcune giocate sono colorate di oro puro" (Gazzetta dello Sport).

Ma il risultato della Roma passa anche dall'ennesima grande prestazione di Chris Smalling (7,43): "Re Mida, trasforma il gol di Abraham in oro" (La Repubblica). "Al suo personale album, aggiunge anche Vardy. Annullato all’andata, si ripete all’Olimpico. Sempre più leader, con una continuità d’impiego che non si era mai vista" (Il Messaggero). Non è più una sorpresa Zalewski (7,29), "bambino sempre più indispensabile" (Il Tempo). Infine, gli elogi a José Mourinho (7,71): "Questa finale, questo capolavoro, è in gran parte roba sua. Ci voleva proprio un alieno per riportare la Roma in fondo a una coppa europea" (Corriere dello Sport).

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 6,36

Mancini 6,71

Smalling 7,43

Ibañez 6,86

Karsdorp 6,5

Cristante 6,64

Sergio Oliveira 6,71

Zalewski 7,29

Pellegrini 7,5

Zaniolo 6,43

Abraham 7,79

Veretout 6,5

Viña 6,25

Shomurodov 6,5

Mourinho 7,71

