ROMA-BODO/GLIMT: le pagelle. ZANIOLO "Amore puro" 9 - ZALEWSKI "Avanguardista" 8,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - All'altezza dell'amore. E se nulla è più bello di dare amore, l'unica cosa che gli si avvicina è la capacità di ricambiarlo. Rinnovandolo, nutrendolo e moltiplicandolo. Questo succede stasera all'Olimpico, dove più che giocare semplicemente al calcio si è fatto all'amore in mezzo a un campo da calcio.

Ecco, stasera la Roma è stata all'altezza dell'amore di chi è della Roma.

RUI PATRICIO 6,5 - Sei e mezzo perché nessun romanista nei pressi dell'Olimpico, compresi i raccattapalle, oggi è stato banalmente sufficiente.

MANCINI 7,5 - Pronto a rompere la linea ogni qual volta le scalate della pressione lo richiedono. E a finire al guinzaglio è il pur valido Solbakken.

SMALLING 7,5 - Quasi infastidito che nulla coli oltre la linea di metà campo, avanza oltre i confini più conosciuti per raccogliere anche lui qualcosa da esibire in salotto.

IBANEZ 7 - Coi compiti di Mancini, rode in avanti e scivola quando gli passa qualcosa a lato.

KARSDORP 7,5 - Viene giù che è un piacere.

CRISTANTE 8,5 - In medio stat virtus. Ed è lui quel "medio", o mediano, che rompe in avanti per soffocare la costruzione avversaria e la volta dopo aziona le catapulte che fanno saltare i meccanismi difensivi del Bodo.

MKHITARYAN 7,5 - Lavora come un forsennato nelle pressioni, al pari del collega, spargendo sapienza tangibile nelle uscite dalle pressioni. DAL 85' VERETOUT SV - A spargere coriandoli.

ZALEWSKI 8,5 - Avanguardista. Mescola una serie di qualità che ne fanno uno strumento d'ultimissima generazione per la Roma. DAL 85' NILES SV - A capire dov'è passato.

PELLEGRINI 8 - Comincia dal dovere, adempiendo al compito di silenziare il play avversario, poi tracima nel piacere, distribuendo pacchi regalo qua e là neanche fosse Natale. DAL 76' OLIVEIRA SV - Per capire l'effetto che fa.

ZANIOLO 9 - L'eroe di cui la Roma ha bisogno. Il 2-0 a mettere la firma su un capolavoro a più mani, il 3-0 con un tocco di piuma, il 4-0 con un colpo d'arma da fuoco. Amore puro. DAL 60' FELIX 6,5 - Vedi Rui Patricio.

ABRAHAM 8,5 - Predatore letale sulla prima palla che vacilla in area. Fa partire il domino, da lì in poi è solo una splendida e inesorabile catena di eventi uno migliore del precedente. DAL 85' PEREZ SV - Bravo comunque.

MOURINHO 8 - Passerà la Roma. Solo lui aveva il coraggio di dirlo, non solo pensarlo, dopo l'andata. Prende l'energia che ha intorno e la irradia in tutta la squadra, aggiornata e reindirizzata nelle pressioni. Ed è passata la Roma, non col Bodo ma sopra al Bodo. José sa e sapeva.

@MirkoBussi