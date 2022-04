NAPOLI-ROMA: le pagelle. EL SHAARAWY "Lieto fine" 7,5 - MKHITARYAN "Fa bene a tutti" 7

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Un po' per uno. Prima il Napoli, poi la Roma che cresce sempre più fino a fare la voce grossa nel finale rompendo le ambizioni di scudetto di Spalletti e giocatori. A portare la Roma nella partita è Mkhitaryan, chiamato all'intervallo per soccorrere la squadra. Il lieto fine, però, è scritto da El Shaarawy.

RUI PATRICIO 6 - Mette una mano su Lozano nel primo tempo. Piano piano l'area si sgroviglia e il lavoro s'alleggerisce.

MANCINI 6 - Controlla la contea senza dover ricorrere a spargimenti di sangue.

SMALLING 6,5 - L'assetto regge grazie alla maggior stabilità centrale dell'inglese.

IBANEZ 5 - Cerca di pescare con le mani ma chi ha davanti ha movenze troppo furtive e nel pugno si ritrova solo delusioni. Acqua alta.

KARSDORP 6 - L'unico atto meritevole, il cross su misura per Abraham, ha forme così graziose da riempire i lunghi momenti d'assenza.

CRISTANTE 5,5 - Sostituito quando era già risultato irrintracciabile più volte. DAL 46' MKHITARYAN 7 - Non solo fa bene lui ma fa bene a tutti. Porta dentro la partita anche Sergio Oliveira, dà voce a Pellegrini e porta beni di prima necessità in avanti.

OLIVEIRA 5,5 - Dato per disperso nei primi tre quarti d'ora, segue le orme di Mkhitaryan per ritrovare la via del campo. DAL 75' VERETOUT 6 - Quando entra la Roma si è già ingrossata e può far rendere il suo contributo.

ZALEWSKI 5,5 - Le percosse difensive lasciano segni anche nel prodotto offensivo, con spunti vivaci ma inesatti nell'esecuzione. DAL 75' EL SHAARAWY 7,5 - Lieto fine. Terzo gol stagionale, terza esultanza oltre il 90': il dolce di Stephan è ancora gustoso. Porta una ventata di qualità che s'avvicina sempre più verso l'area fino all'atto dell'1-1.

PELLEGRINI 6 - Sbiadito nel tentativo di schermare un ipotetico play che però si sdoppia lasciandolo in bianco. Riprende sufficiente colorito sulle note di Mkhitaryan e con l'impeto finale.

ZANIOLO 5,5 - Rimpicciolisce la sua partita in una faccenda personale. E a rimetterci sono tutti. DAL 86' FELIX 5,5 - Ci sarebbe tempo e modo per graffiare. Ma servirebbero anche unghie più curate.

ABRAHAM 5,5 - Il treno passa al 61' e arriva dal binario di Karsdorp ma si scompone fino a perdere la corsa. Però sull'ultima carrozza, quella oltre il 90', è lui a porgere la palla per El Shaarawy.

MOURINHO 6,5 - Forse a progettarla meglio, la partita, è il rivale. Ma non c'è dubbio su chi sa adattarsi meglio allo scorrimento degli eventi.

@MirkoBussi