I VOTI DEGLI ALTRI - Zaniolo "miracolo italiano". Cristante "padrone assoluto del centrocampo". Pellegrini "capitano di nome e di fatto"

LAROMA24.IT - Per mettersi alle spalle il Bodo/Glimt e andare in semifinale di Conference League serviva la notte perfetta, una vittoria con due gol di scarto, tante prestazioni individuali di alto livello e una squadra unita e compatta: così è stato, con una cornice splendida rappresentata dai tifosi giallorossi la Roma ha vinto 4-0. Il migliore in campo è stato senza alcun dubbio Nicolò Zaniolo (9): "Il miracolo italiano. Dal cilindro di Mourinho invece del coniglio esce una pantera imprendibile. Nico sfoga i suoi arretrati accanendosi sulla burrosa difesa norvegese (...) Da ieri, dopo lo spegni e riaccendi, può avviare una nuova storia" (Corriere dello Sport). Seconda media voto più per Bryan Cristante (7,8): "È il padrone assoluto del centrocampo e fa vedere anche quello che può fare con i piedi: deliziosa la palla per la terza perla di Zaniolo" (Il Tempo).

Voti molto alti anche per Lorenzo Pellegrini (7,5): "Capitano di nome e di fatto, sfiora la rete, fa un assist, regala delizie assortite, senza dimenticare di difendere. C’è solo da sperare che l’acciacco per cui esce sia lieve" (Gazzetta dello Sport)

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 6,16

Mancini 6,7

Smalling 7,2

Ibañez 6,9

Karsdorp 7

Cristante 7,8

Mkhitaryan 6,9

Zalewski 7,3

Pellegrini 7,5

Zaniolo 9

Abraham 7,4

Felix 6

Sergio Oliveira 6,1

Mourinho 8

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6

Mancini 6,5

Smalling 7,5

Ibañez 7

Karsdorp 6,5

Cristante 8

Mkhitaryan 7

Zalewski 7

Pellegrini 7,5

Zaniolo 9

Abraham 7

Felix 6

Sergio Oliveira sv

Veretout sv

Maitland-Niles sv

Carles Perez sv

Mourinho 7,5

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 6,5

Smalling 7

Ibañez 7

Karsdorp 7

Cristante 8

Mkhitaryan 6,5

Zalewski 7

Pellegrini 7,5

Zaniolo 9

Abraham 7

Felix 6

Sergio Oliveira sv

Veretout sv

Maitland-Niles sv

Carles Perez sv

Mourinho 8

GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 6,5

Smalling 7,5

Ibañez 7

Karsdorp 7

Cristante 7,5

Mkhitaryan 6,5

Zalewski 7

Pellegrini 7,5

Zaniolo 8,5

Abraham 6

Felix 6

Sergio Oliveira 6

Veretout sv

Maitland-Niles sv

Carles Perez sv

Mourinho 8

IL TEMPO

Rui Patricio 6,5

Mancini 6,5

Smalling 7

Ibañez 7

Karsdorp 7

Cristante 7,5

Mkhitaryan 7

Zalewski 7,5

Pellegrini 7,5

Zaniolo 9

Abraham 7

Felix 6

Sergio Oliveira 6

Veretout sv

Maitland-Niles sv

Carles Perez sv

Mourinho 8

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio sv

Mancini 7

Smalling 7

Ibañez 7

Karsdorp 7

Cristante 8

Mkhitaryan 7,5

Zalewski 7,5

Pellegrini 7,5

Zaniolo 9

Abraham 8

Felix sv

Sergio Oliveira sv

Veretout sv

Maitland-Niles sv

Carles Perez sv

Mourinho 9

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6

Mancini 6,5

Smalling 7

Ibañez 6

Karsdorp 7

Cristante 7

Mkhitaryan 6,5

Zalewski 7,5

Pellegrini 7

Zaniolo 9

Abraham 7,5

Felix 6

Sergio Oliveira sv

Veretout sv

Maitland-Niles sv

Carles Perez sv

Mourinho 8

IL ROMANISTA

Rui Patricio 6,5

Mancini 7,5

Smalling 8

Ibañez 7,5

Karsdorp 8

Cristante 9

Mkhitaryan 7,5

Zalewski 8

Pellegrini 8,5

Zaniolo 9,5

Abraham 7,5

Felix 6,5

Sergio Oliveira 6,5

Veretout sv

Maitland-Niles sv

Carles Perez sv

Mourinho 8