I VOTI DEGLI ALTRI - Smalling 'domina', Zalewski 'il più pericoloso', Pellegrini 'timbro pesantissimo'

LR24.IT - Finisce 1-1 il primo round di Leicester-Roma, con la finalista di Conference che si deciderà all'Olimpico. Giallorossi che si aggrappano all'iniziale vantaggio di Lorenzo Pellegrini: "Galleggia fra le linee con la consueta qualità, imprimendo rapidità e verticalità alle ripartenze. E quando si sgancia graffia: Zale lo pesca alla grande, ma è lui a illuminare il corridoio al giovane compagno. Cala alla distanza, ma il suo timbro resta pesantissimo." (Il Romanista). Il migliore però risulta Chirs Smalling: "Dominante sulle palle alte, il salvataggio su Lookman del primo tempo vale un gol. Dà scurezza a tutto il reparto" (La Gazzetta dello Sport). Impressiona la qualità della gara di Nicola Zalewski: "L’intelligenza calcistica non si allena, o ce l’hai o non ce l’hai: lui ce l’ha. La giocata nel far scorrere il pallone e poi servire l’assist perfetto per Pellegrini è da spellarsi le mani. È il più pericoloso della squadra." (Il Tempo). Bene, ma preoccupa l'infortunio, per Henrick Mkhitaryan: "Si capisce quanto sia importante nel momento in cui esce" (Corriere della Sera)

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, Il Romanista, La Repubblica)

Rui Patricio 6,50

Mancini 5,71

Smalling 7,14

Ibanez 6,00

Karsdorp 5,50

Cristante 6,21

Mkhitaryan 6,21

Zalewski 7,07

Pellegrini 6,86

Zaniolo 5,64

Abraham 6,00

Veretout 5,71

Sergio Oliveira 6,28

Felix NG

Vina NG

Mourinho 6,16

GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5

Mancini 6

Smalling 7

Ibanez 6

Karsdorp 5,5

Cristante 6,5

Mkhitaryan 6,5

Zalewski 6,5

Pellegrini 7

Zaniolo 5,5

Abraham 5,5

Veretout 6

Sergio Oliveira 6

Felix ng

Vina ng

Mourinho 6

IL TEMPO

Rui Patricio 6,5

Mancini 5,5

Smalling 6,5

Ibanez 6

Karsdorp 5,5

Cristante 6

Mkhitaryan 6

Zalewski 6,5

Pellegrini 6,5

Zaniolo 5,5

Abraham 5,5

Veretout 6

Sergio Oliveira 6,5

Felix NG

Vina NG

Mourinho 6

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6,5

Mancini 5

Smalling 7

Ibanez 6,5

Karsdorp 5

Cristante 6

Mkhitaryan 6,5

Zalewski 7

Pellegrini 7

Zaniolo 6

Abraham 6

Veretout 6

Sergio Oliveira 6,5

Felix ng

Vina ng

Mourinho 6

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 7

Ibanez 5,5

Karsdorp 5

Cristante 6

Mkhitaryan 5,5

Zalewski 7

Pellegrini 6,5

Zaniolo 5,5

Abraham 6

Veretout 5

Sergio Oliveira 6

Felix

Vina

Mourinho 6

IL ROMANISTA

Rui Patricio 6,5

Mancini 6,5

Smalling 7,5

Ibanez 6,5

Karsdorp 6,5

Cristante 6,5

Mkhitaryan 6,5

Zalewski 7,5

Pellegrini 7

Zaniolo 6

Abraham 6,5

Veretout 6

Sergio Oliveira 6,5

Felix

Vina

Mourinho

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 7

Ibanez 6,5

Karsdorp 6

Cristante 6

Mkhitaryan 6,

Zalewski 7,5

Pellegrini 7

Zaniolo 6

Abraham 6,5

Veretout 6

Sergio Oliveira 6

Felix

Vina

Mourinho 7

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 7

Mancini 5

Smalling 8

Ibanez 5

Karsdorp 5

Cristante 6

Mkhitaryan 6,5

Zalewski 7,5

Pellegrini 7

Zaniolo 5

Abraham 6

Veretout 6

Sergio Oliveira 6,5

Felix ng

Vina ng

Mourinho 6