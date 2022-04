BODO GLIMT-ROMA: le pagelle. VIÑA "Uru...guaio" 4,5 - RUI PATRICIO "Girevole" 4,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - C'era altro oltre la sbadataggine romanista nel 6-1 di 5 mesi e mezzo fa. Ed è nelle capacità del Bodo Glimt, una manica di operai specializzati che funzionano come una catena di montaggio. E lo mostrano alla nuova visita della Roma, stavolta ben più preparata al dolore ma che torna in Italia comunque sanguinante.

A spargere la corrente norvegese fin dentro l'area romanista è la gaffe di Rui Patricio, poi gli ingressi Viña, principalmente, e Shomurodov spostano del tutto il vento in senso contrario.

RUI PATRICIO 4,5 - Tirava vento ma le finestre sembravano ben chiuse. Poi apre la porta e la corrente norvegese circola con maggior insidia per l'area romanista. Porta girevole.

MANCINI 6 - Pareggia le inferiorità nel mezzo mostrandosi adeguatamente aggressivo. DAL 68' SMALLING 6 - Composto.

KUMBULLA 6 - Ordinato nel mezzo, alza maggiormente la voce in marcatura quando prende il posto di Mancini.

IBANEZ 5,5 - Resta legato al blocco centrale più per salvaguardia che per scelta volontaria. Al suo lato, infatti, scorrono le immagini peggiori della partita.

KARSDORP 5,5 - Partecipativo delle pressioni offensivi che compongono il primo tempo, piano piano rintana fino a sparire dal racconto della partita.

CRISTANTE 5,5 - Giornata stressante per vivere in centro, viste le ripetute aggressioni avversarie. Mezzo voto in più perché capace di convivere dignitosamente con l'ammonizione.

OLIVEIRA 5 - Neanche il tempo di avvisare i suoi simili del pallone appena raccolto che glielo hanno nuovamente portato via. Scippato.

ZALEWSKI 5,5 - I dolori nei duelli difensivi fanno parte del gioco che stavolta però fatica a mantenersi in equilibrio per il limitato fatturato nel versante preferito. DAL 65' VIÑA 4,5 - Col suo ingresso i norvegesi trovano adeguata traduzione alla vigna degli...stolti qua rinomata. Uruguaio.

MKHITARYAN 6 - Un atto ma significativo: il pallone lucidato che fa roteare a favore di Pellegrini. DAL 65' SHOMURODOV 5 - Fa crollare il titolo offensivo della Roma, sia nella cura di alcune pressioni che nei momenti, rari, in cui ha il pallone per sé.

PELLEGRINI 6,5 - Quasi l'intero prodotto offensivo della Roma è nei suoi piedi. Funziona ad intermittenza ma perché la squadra, nel complesso, è discontinua.

ABRAHAM 5,5 - L'unico frutto da gol se lo sbuccia autonomamente ma gli va di traverso. La dedizione nel lavoro difensivo non basta a coprire l'errore.

MOURINHO 5,5 - Al cambio, ci rimette. L'equilibrio precario su cui poggiava la gara viene rotto dalla gaffe di Rui Patricio ma finisce in più pezzi per gli effetti collaterali prodotti dai subentranti.

@MirkoBussi