ROMA-LECCE: le pagelle. KUMBULLA "Cambia l'aria" 6,5 - CARLES PEREZ "Barcellona...Pozzo Gotto" 5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - La Roma è ai quarti di Coppa Italia. Poco? Chissà, visto che non capita tutti gli anni. Ci arriva, però, per inerzia, quasi perché impossibile fare altrimenti. Ma il tremore che si sparge dagli spalti al prato dell'Olimpico sull'imprevisto dello 0-1 avversario segnala tutti i limiti che ancora avvolgono la Roma.

Merito dunque a Kumbulla che fa da "depuratore", ancora di più all'"esplosivo" Zaniolo. Carles Perez? Controllare i documenti.

RUI PATRICIO 6 - Raccoglie la paura dalla porta e la rilancia verso centrocampo.

KARSDORP 6 - Rientro nel ruolo.

KUMBULLA 6,5 - Ha il merito principale, quello di aprire la finestra e lasciar uscire i cattivi odori. Depuratore.

IBANEZ 5,5 - Tutto bene quel che finisce bene. Ma le disfunzioni collettive rimbombavano dalle sue parti.

MAITLAND-NILES 5,5 - Non deve aver letto le avvertenze sugli ex sul foglio illustrativo di Trigoria. Ecco perché sottovaluta la marcatura su Calabresi. DAL 46' VIÑA 6 - Mezza giornata.

SERGIO OLIVEIRA 6 - Arriva tardi, però quando lo fa ha le pastarelle in mano. Una per Carles Perez, che la lancia fuori dalla finestra, un'altra, d'alta classe, per Abraham.

CRISTANTE 5,5 - Più che gestione è un'indigestione di palloni.

VERETOUT 5,5 - Slegato a mordere più avanti, si dissolve lo stesso nell'aria. DAL 46' MKHITARYAN 6 - Gli va di traverso l'assist di Zaniolo, allora gira il favore a Shomurodov.

PEREZ 5 - Barcellona? Sì, Pozzo Gotto. In Sicilia, provincia di Messina. DAL 46' ZANIOLO 7 - Esplosivo. Fa saltare i ganci alla partita: palo, assist, espulsione provocata. E poi una scarica di colpi verso la porta del Lecce.

ABRAHAM 7 - Fa per gli altri, tra l'assistenza a Felix e la torre per Kumbulla. Poi va da sé, con il 2-1 che rompe l'atmosfera thriller. DAL 86' ZALEWSKI SV - Che fa curriculum.

FELIX 5,5 - Scesa la cortina fumosa dell'esplosività, si notano i contorni dei limiti a cui dovrà dedicarsi. Due momenti per colpire, il massimo che trova è un calcio d'angolo. DAL 64' SHOMURODOV 6 - Terapia di coppa.

MOURINHO 6 - La paura che divampa dentro la squadra, stavolta composta dai soliti noti fatta eccezione per Carles Perez e Kumbulla, per un imprevisto contro una squadra di seconda serie è l'aspetto più preoccupante.

@MirkoBussi