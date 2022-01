ROMA-JUVENTUS: le pagelle. IBANEZ "Chi ha incastrato Roger?" 4 - MOURINHO "Esorcista" 6

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Non compare la firma di Christopher Nolan sul maxischermo alla fine di una partita che sovrasta ogni concetto di dimensione umana, non solo calcistica, figurarsi se banalmente tecnica, tattica o fisica. E forse è proprio qui, in questa materia indefinita, che si trova la definizione dello stato attuale della Roma. In quello che, più che di Pandora, parrebbe il vaso di Trigoria.

RUI PATRICIO 5,5 - Si può prender 4 gol senza far altre parate e non per questo avere colpe specifiche? Si può, specialmente in serate così.

MAITLAND-NILES 5,5 - Benvenuto a Roma. Ci sarà tempo, o forse no, per spiegare e semmai capire.

SMALLING 5,5 - Naufraga nella tempesta.

IBANEZ 4 - Chi ha incastrato Roger Ibanez? Gioca sul filo dell'espulsione, traballa in ogni duello e rende pericolosi anche gli oggetti più innocui che gli transitano tra i piedi.

VIÑA 5 - Sembrava aver trovato maggior vigore difensivo. In realtà era Felix.

CRISTANTE 5 - Lo tsunami parte dalle coste esterne ma deflagra al centro, dove perde il segnale dell'inserimento di Locatelli prima e De Sciglio poi.

VERETOUT 5 - E' troppo ampio lo spazio da gestire o troppo debole il suo senso della posizione? In attesa di risposte, resta l'esagerata facilità con cui svuota le ambite piazzole centrali. DAL 78' PEREZ SV - Un tiro. Per capire che non era più tempo per noi stasera.

MKHITARYAN 6 - L'effetto ondulatorio verso il centro è ingannevole per un po' ma via via svanisce, anche per le ripetute corse all'indietro. Quella che sembrava una deviazione fortunosa, invece, era solo presagio di sventure che sarebbero piovute di lì a poco.

PELLEGRINI 5 - 7, come il numero, come quello che va a inquadrare su punizione. Come anche i peccati capitali, che racchiude tutti nell'ultimo, terrificante, atto della tragedia. DAL 87' MAYORAL SV - Serviva un esorcista più che un (altro) attaccante.

FELIX 6 - Fa da sussidio per Viña ed è principalmente lì che accumula i punti per la sufficienza. DAL 71' SHOMURODOV 5 - Svela per contrasto il peso del lavoro di chi sostituisce.

ABRAHAM 6,5 - La partita si rovescia e copre quel che aveva lasciato in campo: un bagaglio di cose utili oltre al 14° gol stagionale, il quarto nelle ultime 4 partite.

MOURINHO 6 - La notizia migliore della giornata, al momento in cui scriviamo, è che il comandante resta a bordo della nave. 250 giorni dopo da quel 4 maggio ha scoperchiato il vaso di Trigoria (Pandora, a confronto era una pioggerella di fine stagione). Ora serve l'esorcista, o qualcuno che sappia trattare col diavolo. In ogni caso, pare la persona giusta.

@MirkoBussi