ROMA-CAGLIARI: le pagelle. SERGIO OLIVEIRA "Sergio Primo" 7 - MKHITARYAN "Conduttore" 7

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Se da qualche parte bisognava ricominciare, Sergio Oliveira è già un punto di (ri)partenza. Il nuovo 27 della Roma non batte il Cagliari da solo, come nessuno degli acquistabili farebbe, ma aiuta l'organismo giallorosso a sentirsi più forte e sano. Oltre il portoghese di centrocampo ce n'è un altro, coi guanti, che risulta decisivo ai conti finali. Nel mezzo s'era elevato anche il "conduttore" Mkhitaryan tra i migliori.

RUI PATRICIO 7 - Funziona, per fortuna, il salva-vita romanista. Ed evita lo scippo finale.

MAITLAND-NILES 6 - Difende all'inglese, metodo che piace alla gente meno, pare, a chi arbitra. Per un tempo accentra Zaniolo con la sua spinta, poi resta maggiormente di guardia. DAL 94' KERAMITSIS SV - In bocca al lupo.

MANCINI 6 - Quando le tracce aeree convergono verso di lui usa più veemenza ma non per questo gli va meglio rispetto al compagno.

KUMBULLA 6 - Gli toccano i duelli aerei con Pavoletti. E c'è di meglio per passare una domenica sera rilassante.

VIÑA 6 - Cross e delizia. Dove l'atto assistenziale diventa croce per Abraham e simili che tentano, invano, di affollare l'area. Senza un riferimento avversario mostra nuovi imbarazzi, come quando c'è da accorciare su un quinto o proteggersi le spalle.

VERETOUT 6,5 - Gioca e si ripete "devo proteggere il centro". Corre e si mormora "proteggi il centro". Affonda e intanto si pizzica "ricordati di proteggere il centro". Recupera e poi si domanda "avrò protetto il centro?". Centrato. DAL 94' BOVE SV - Un altro mozzico.

SERGIO OLIVEIRA 7 - Arriva, posa la valigia sul letto, si cambia, scende, gioca, batte punizioni, rigore e magari porta anche il pullman al ritorno. Non è tutto ma sembra davvero tanto, qua. Sergio Primo.

ZANIOLO 6 - Inizia predisposto ad associarsi ai compagni, poi lentamente diventa più solitario. Il giudizio s'abbassa quando le mancanze in finalizzazione, sue come degli altri, rimbombano nella coscienza dopo la traversa finale. DAL 85' KARSDORP SV - Test.

MKHITARYAN 7 - Conduttore. Porta elettricità tra i reparti, attraversa ettari di campo con una conduzione che pare strappata a un videogame. Finisce senza assist per mancanze altrui.

FELIX 6 - Fa saltare il tappo un paio di volte ma poi disperde le bollicine tra scelte e gesti tecnici che ne descrivono nitidamente le aree in cui migliorare. DAL 75' SHOMURODOV 5,5 - Ha due volte il piede sul grilletto ma spara a salve.

ABRAHAM 6 - Il benessere che sparge per l'attacco romanista è evidente ma c'è anche il suo nome tra gli imputati per aver lasciato in vita il Cagliari fino all'ultimo.

MOURINHO 6 - Prende Sergio Oliveira e lo rovescia in campo apprezzandone la fragranza che sparge. E pensa a quanto sarebbe più semplice il lavoro avendone una scorta a disposizione di questi flaconi.

