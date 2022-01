I VOTI DEGLI ALTRI - Oliveira "esordio coi fiocchi", Rui Patricio salva. Kumbulla "dominante", da Mkhitaryan "idee e qualità". In ombra Zaniolo

LAROMA24.IT - Il risultato si salva, così come la prestazione di qualche singolo, su tutti quella del debuttante Sergio Oliveira. Non quella complessiva della squadra, che stenta ancora, non concretizza quanto creato e di fatto rischia l'ennesima frittata. Ma la Roma alla fine porta a casa 3 punti pesanti che danno senz'altro morale dopo i ko con Milan e Juve.

L'1-0 con il Cagliari è deciso dai portoghesi. In primis da Sergio Oliveira (6,79): gol su rigore e il carattere in mezzo al campo che serviva come il pane alla Roma di Mourinho: "Sventaglia affettando il campo facendosi trovare ovunque dai compagni. Padrone della mediana per un'ora, paga un po' di fatica nel finale, ma l'esordio resta coi fiocchi" (Il Romanista). Tra i gesti tecnici decisivi anche la parata di Rui Patricio (6,79) su Joao Pedro. Una parata che "è un gol. È il portiere che ci vuole nel momento di difficoltà" (Corriere dello Sport)

Promosso a pieni voti Kumbulla (6,43): "Dominante, un rientro incoraggiante che anche Mourinho applaude" (Corriere dello Sport). Tra i più positivi si segnala Mkhitaryan (6,64): "Si dà da fare da mezz'ala e da trequartista. Tante volte predica nel deserto, è l'unico in grado di portare idee in una squadra che spesso si perde nel grigiore" (Il Messaggero). Partita in chiaroscuro per Zaniolo (5,86): "L’impegno c’è tutto, è la qualità della giocata importante che manca ancora" (Corriere della Sera). Ma il peggiore è il subentrato Shomurodov (5,08) "in crisi tecnica e di fiducia" (Gazzetta dello Sport).

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 6,79

Maitland-Niles 6,07

Mancini 5,79

Kumbulla 6,43

Viña 5,64

Veretout 6

Sergio Oliveira 6,79

Mkhitaryan 6,64

Zaniolo 5,86

Abraham 5,71

Felix 6

Shomurodov 5,08

Karsdorp 6

Bove sv

Keramitsis sv

Mourinho 6,14

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6,5

Maitland-Niles 6

Mancini 5

Kumbulla 6

Viña 5,5

Veretout 6

Sergio Oliveira 6,5

Mkhitaryan 6,5

Zaniolo 5,5

Abraham 5,5

Felix 6

Shomurodov 5

Karsdorp sv

Bove sv

Keramitsis sv

Mourinho 6

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5

Maitland-Niles 6

Mancini 5,5

Kumbulla 7

Viña 5,5

Veretout 6

Sergio Oliveira 6,5

Mkhitaryan 6,5

Zaniolo 6

Abraham 6

Felix 6

Shomurodov sv

Karsdorp sv

Bove sv

Keramitsis sv

Mourinho 6

GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5

Maitland-Niles 6

Mancini 6

Kumbulla 6

Viña 5,5

Veretout 6

Sergio Oliveira 6,5

Mkhitaryan 6,5

Zaniolo 6

Abraham 5,5

Felix 6

Shomurodov 5

Karsdorp sv

Bove sv

Keramitsis sv

Mourinho 6

IL TEMPO

Rui Patricio 7

Maitland-Niles 6

Mancini 6

Kumbulla 6,5

Viña 6

Veretout 6

Sergio Oliveira 7

Mkhitaryan 6,5

Zaniolo 6

Abraham 5,5

Felix 6

Shomurodov 5

Karsdorp 6

Bove sv

Keramitsis sv

Mourinho 6,5

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 7

Maitland-Niles 6

Mancini 6

Kumbulla 6,5

Viña 5,5

Veretout 6

Sergio Oliveira 7

Mkhitaryan 7

Zaniolo 6

Abraham 5,5

Felix 6

Shomurodov 5

Karsdorp sv

Bove sv

Keramitsis sv

Mourinho 6

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 7

Maitland-Niles 6

Mancini 5,5

Kumbulla 6,5

Viña 5,5

Veretout 6

Sergio Oliveira 7

Mkhitaryan 6,5

Zaniolo 5,5

Abraham 5,5

Felix 6

Shomurodov 4,5

Karsdorp sv

Bove sv

Keramitsis sv

Mourinho 6

IL ROMANISTA

Rui Patricio 7

Maitland-Niles 6,5

Mancini 6,5

Kumbulla 6,5

Viña 6

Veretout 6

Sergio Oliveira 7

Mkhitaryan 7

Zaniolo 6

Abraham 6,5

Felix 6

Shomurodov 6

Karsdorp sv

Bove sv

Keramitsis sv

Mourinho 6,5