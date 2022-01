I VOTI DEGLI ALTRI - Ibanez "tassa esiziale", Abraham "è il futuro", per Veretout "altra prova deludente"

LAROMA24.IT - Dalla possibile vittoria da sogno a una sconfitta che fa male e che è difficile sia da spiegare sia da digerire. Roma-Juventus di ieri sera, vinta dai bianconeri per 3-4 dopo il vantaggio momentaneo di 3-1 dei giallorossi, è stata una partita piena di sorprese e colpi di scena. Tra gli uomini di Mourinho, il migliore è stato Tammy Abraham (6.4) "merita di far parte del futuro" (Gazzetta dello Sport), mentre il peggiore è stato Roger Ibanez (4.1) "una tassa esiziale, come a San Siro: dimentica Dybala, Morata lo incenerisce" (Repubblica). Promosso Felix (6): "Fino a quando c’è lui, la Roma gioca e convince. Il migliore" (Corriere della Sera).

Voti bassi anche per Mourinho (4.9): "quando manca totalmente la personalità, non si può non chiamare in causa l’allenatore. A maggior ragione col suo nome" (Il Tempo).

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 5,3

Maitland-Niles 5,1

Smalling 5

Ibanez 4,1

Vina 5,5

Cristante 5

Veretout 4,7

Mkhitaryan 5,8

Pellegrini 5,8

Felix 6

Abraham 6,4

Shomurodov 4,7

Perez 5,8

Mayoral 5

Mourinho 4,9

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 5

Maitland-Niles 5

Smalling 5

Ibanez 4

Vina 5,5

Cristante 4,5

Veretout 4,5

Mkhitaryan 6

Pellegrini 6

Felix 6

Abraham 6,5

Shomurodov 4,5

Perez 6

Mayoral sv

Mourinho 4,5

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 5

Maitland-Niles 5

Smalling 5

Ibanez 4

Vina 5,5

Cristante 4,5

Veretout 5

Mkhitaryan 6

Pellegrini 6

Felix 6

Abraham 6,5

Shomurodov 4,5

Perez 6

Mayoral sv

Mourinho 4,5

GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 5

Maitland-Niles 5

Smalling 5

Ibanez 5

Vina 5,5

Cristante 5,5

Veretout 5

Mkhitaryan 6

Pellegrini 6

Felix 5,5

Abraham 6,5

Shomurodov 5

Perez sv

Mayoral sv

Mourinho 5

IL TEMPO

Rui Patricio 5,5

Maitland-Niles 5,5

Smalling 5,5

Ibanez 4

Vina 5,5

Cristante 5,5

Veretout 5

Mkhitaryan 6

Pellegrini 6

Felix 6

Abraham 6,5

Shomurodov 5

Perez 5,5

Mayoral 5

Mourinho 5,5

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 5,5

Maitland-Niles 5

Smalling 5

Ibanez 4

Vina 5,5

Cristante 4

Veretout 4

Mkhitaryan 5,5

Pellegrini 5,5

Felix 7

Abraham 7

Shomurodov 4,5

Perez sv

Mayoral sv

Mourinho 5

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 5,5

Maitland-Niles 5

Smalling 5

Ibanez 4

Vina 6

Cristante 6

Veretout 5

Mkhitaryan 6

Pellegrini 6

Felix 6

Abraham 6,5

Shomurodov 5

Perez 6

Mayoral sv

Mourinho 5

IL ROMANISTA

Rui Patricio 5,5

Maitland-Niles 5,5

Smalling 4,5

Ibanez 4

Vina 5,5

Cristante 5

Veretout 5

Mkhitaryan 5,5

Pellegrini 5,5

Felix 6

Abraham 5,5

Shomurodov 5

Perez 5

Mayoral sv

Mourinho 5