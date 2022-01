EMPOLI-ROMA: le pagelle. ABRAHAM "Tammy Awards" 8 - MKHITARYAN "Artigiano della qualità" 7

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Due lati della stessa Roma. Una che crivella di colpi l'Empoli aggredendola alla fonte, divorandone la profondità alle spalle e raggiungendo lo 0-4 a tempi record. Un'altra che si rimpicciolisce quasi ad alimentare le proprie paure, in un'inconsapevole necessità masochistica.

Abraham è da "Tammy Awards" ed è il migliore di giornata, seguito dall'"animalesco" Zaniolo, l'"artigiano della qualità" che è Mkhitaryan e uno che "sa di calcio" come Sergio Oliveira.

RUI PATRICIO 6 - Spegne tra le braccia due cerini che potevano incendiare l'area romanista.

MANCINI 6 - Toglie la vibrazione all'orologio dell'arbitro spingendo nuovamente il pallone oltre la linea. Nel secondo tempo si mette a testuggine e rimedia una deviazione maligna.

SMALLING 6,5 - Chiude la porta due volte davanti ai primi tentativi dell'Empoli. Poi, quando questi si fanno ripetuti, resta ordinato a respingere quel che gli cade dalle sue parti.

IBANEZ 6 - I malanni dell'ultimo periodo gli lasciano qualche colpo di tosse. Che però, oggi, si nasconde meglio.

KARSDORP 6 - E' il torrente da cui sgorga il gol di Sergio Oliveira. Quando il tema della partita diventa unicamente difensivo, sale la sensazione di pericolo ma, nei fatti, resta una semplice sensazione.

MKHITARYAN 7 - Artigiano della qualità. Lavora su Ricci, fa l'artista col pallone, tracciando righe sul campo che esistono soltanto nella sua immaginazione. DAL 75' VERETOUT 6 - Porta corsa e poco altro, ma è quel che serve in quel momento.

CRISTANTE 6,5 - Sperpera una parte di credito accumulato nel primo tempo dove riconquista e consegna agli addetti offensivi con discreta continuità.

SERGIO OLIVEIRA 7 - Fisicamente non giganteggia, non ha corse allucinanti, ma sa dove, come e, specialmente, quando e perché colpire il pallone. In pratica, sa di calcio.

MAITLAND-NILES 6 - Mostra le doti di serie per più di mezz'ora. E gli accessori ancora mancanti per il resto del tempo. DAL 59' VIÑA 6 - Riporta un po' d'ordine in corsia.

ZANIOLO 7 - Inonda l'area avversaria fino a straripare finalmente oltre la linea di porta per dar da bere ai suoi istinti più assetati. Animalesco. DAL 79' FELIX 6 - Nel titubante finale, riesce a trovare comunque un angolo di tiro.

ABRAHAM 8 - Tammy Awards. Doppietta, 10 gol in campionato, 17 complessivi in stagione, sesto nelle ultime 6 partite di Serie A. In più ha una parte anche nello 0-3 e, specialmente, nello 0-4. Crescente.

MOURINHO 6,5 - Si vede frullare davanti le potenzialità e i limiti della squadra, in un cocktail finale che stavolta ha un buon sapore. Soprattutto perché bevuto con lo sguardo nuovamente rivolto verso l'alto.

@MirkoBussi