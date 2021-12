ROMA-INTER: le pagelle. ZANIOLO "Solitario" 5,5 - MOURINHO "Sopraffatto" 4,5

LAROMA24.IT - Di nuovo s’arresta la Roma, questa volta dinanzi ad un avversario di maggior spessore. Nelle difficoltà, aggravate dalle ultime defezioni, il risultato certifica il divario prima tecnico, poi mentale. Preoccupano, e spaventano semmai, la rassegnazione a tratti totale e la mancanza di reazione emotiva.

Se Smalling salva la pelle, Kumbulla affonda e Ibanez va in confusione. L’unica scintilla è del solitario Zaniolo, mentre Shomurodov è assente non giustificato.

RUI PATRICIO 5 - Non può essere una giustificazione il liscio di testa di Zaniolo sul cross di Calhanoglu che lo sorprende irrimediabilmente. Sfera sotto le gambe e papera da Gialappa's. Da lì parte la disfatta romanista.

MANCINI 5 - Si deve sdoppiare sulle incursioni di Perisic, arranca sul croato e spesso in difficoltà sulle punte di Inzaghi. Alla delusione della serata si aggiunge la beffa del cartellino giallo che gli farà saltare il prossimo match.

SMALLING 5,5 - Forse l’unico a salvarsi in difesa, ma in una notte in cui si prendono 3 gol in un tempo questo vuol dire molto poco. Fa quello che può, ma l’immagine della sua serata è lo sfogo dopo il terzo gol nerazzurro. Frustrato.

KUMBULLA 4,5 - Conferma gli imbarazzi di inizio stagione. Spesso impacciato, in ritardo colpevolissimo su Dzeko che si stacca dalla marcatura per siglare il raddoppio. Non presentabile al momento. DAL 61' BOVE 5,5 - Entra quando la partita è finita da un pezzo, ma l'impegno è quello di chi è lì per restare e non per fare presenza. Pregevole la veronica in mezzo a due interisti, ma sicuramente sperava in una notte diversa.

IBANEZ 4,5 - In confusione totale. Mourinho lo schiera in una posizione inedita e lo costringe a una notte di sacrifici e rincorse, che si trasforma presto in una notte insonne. K.O.

VERETOUT 5 - Il centrocampo dell’Inter domina e gestisce il match in lungo e in largo. Tanta corsa, offre coperture e si rende utile come può, ma lì in mezzo c’era un buco nero ed era tra i piedi dei centrocampisti nerazzurri. DAL 91' VOLPATO SV - In bocca al lupo.

CRISTANTE 5 - Incide poco e non potrebbe essere altrimenti visto la negativizzazione da covid superata da 3 giorni. Pochi palloni passano da suoi piedi e i risultati si vedono.

MKHITARYAN 5,5 - Non è la gara per il fioretto. L'armeno ci prova a cucire, ma parte sempre con chilometri di campo davanti e la squadra completamente schiacciata dietro. Impresa impossibile.

VINA 4,5 - Inefficace in avanti (pieno di paure il piattone sinistro a pochi passi da Handanovic per il possibile 1-2), in disarmo dietro sull'inserimento vincente di Dumfries. Tutto da rivedere.

SHOMURODOV 4,5 - Incolore e insapore. Lasciato al suo destino, ma stavolta nemmeno lui ci mette la consueta dose di combattività.

ZANIOLO 5,5 - L'unico che ci mette un minimo di mordente, ma troppo poco per fare male l'organizzata fase difensiva interista.

MOURINHO 4,5 - La squadra era ridotta all'osso, l'avversario ostico e il gol preso a freddo è stato un pugno alla bocca dello stomaco, tutto vero, ma la squadra affonda e lui non può non avere responsabilità, a partire dalla scelta del modulo, con cui ha regalato la fascia destra a Perisic. Sopraffatto.