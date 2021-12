I VOTI DEGLI ALTRI - Veretout 'un disastro', Vina 'imbarazzante', Smalling 'esce senza macchie'

LR24.IT - Altra caduta rovinosa per la Roma, a cui basta un tempo per capitolare contro l'Inter. Tra i pochi a salvarsi Chris Smalling: "Esce senza macchie particolari sulla coscienza, forse una: è uno splendido leader tecnico ma non etico. Nella tempesta non sa trascinare e animare" (La Gazzetta dello Sport). Male anche la gara di Jordan Veretout: "Calhanolgu rimane un oggetto misterioso per lui, troppo tecnico. Appare sfibrato fisicamente e anche negli appoggi, un disastro" (Il Messaggero). Così come Matias Vina: "Parte con un sussulto che infiamma l’Olimpico, poi nel giro di pochi secondi potrebbe cambiare la partita e invece la chiude definitivamente: Dumfries gli respinge il tiro a botta sicura, poi si perde lo stesso olandese nell’altra area e arriva il 3-0 nerazzurro. Un’altra gara imbarazzante nel complesso. (Il Tempo)

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica)

Rui Patricio 4,43

Mancini 4,71

Smalling 5,07

Kumbulla 4,50

Ibanez 4,14

Veretout 4,71

Cristante 4,57

Mkhitaryan 4,78

Vina 4,43

Zaniolo 5,07

Shomurodov 4,50

Bove 5,60

Volpato NG

Mourinho 4,00

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 5

Mancini 5

Smalling 5,5

Kumbulla 5

Ibanez 4,5

Veretout 4

Cristante 4,5

Mkhitaryan 4

Vina 4,5

Zaniolo 4

Shomurodov 5

Bove 5,5

Volpato NG

Mourinho 4

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 4,5

Mancini 5

Smalling 5

Kumbulla 5,5

Ibanez 4

Veretout 5,5

Cristante 5

Mkhitaryan 5

Vina 4,5

Zaniolo 5

Shomurodov 4,5

Bove 5,5

Volpato ng

Mourinho 4

GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 4,5

Mancini 5,5

Smalling 6

Kumbulla 5

Ibanez 4,5

Veretout 4,5

Cristante 4,5

Mkhitaryan 4,5

Vina 5

Zaniolo 6

Shomurodov 4,5

Bove 5,5

Volpato

Mourinho 4

IL TEMPO

Rui Patricio 4

Mancini 4,5

Smalling 4,5

Kumbulla 4

Ibanez 4

Veretout 5

Cristante 4,5

Mkhitaryan 5

Vina 4

Zaniolo 5

Shomurodov 4,5

Bove 5

Volpato NG

Mourinho 4

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 4

Mancini 4

Smalling 5

Kumbulla 4

Ibanez 4

Veretout 4,5

Cristante 4,5

Mkhitaryan 4,5

Vina 4

Zaniolo 4

Shomurodov 4

Bove ng

Volpato ng

Mourinho 4

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 4

Mancini 4

Smalling 4,5

Kumbulla 4

Ibanez 4

Veretout 4

Cristante 4

Mkhitaryan 5

Vina 4

Zaniolo 5,5

Shomurodov 4

Bove 5,5

Volpato ng

Mourinho 3

IL ROMANISTA

Rui Patricio 5

Mancini 5

Smalling 5

Kumbulla 4

Ibanez 4

Veretout 5,5

Cristante 5

Mkhitaryan 5,5

Vina 5

Zaniolo 6

Shomurodov 5

Bove 6

Volpato ng

Mourinho 5