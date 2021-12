I VOTI DEGLI ALTRI - Karsdorp 'mancanza di rispetto verso Roma e tifosi", Mkhitaryan 'unico che accende la luce", Abraham 'serata da combattente"

Contro il Bologna la Roma ha perso punti e uomini, considerando le squalifiche di Abraham e Karsdorp e l'infortunio di El Shaarawy. Sabato arriva l'Inter e gli uomini a disposizione di José Mourinho saranno contati. Ieri sera per i giallorossi non ha funzionato quasi nulla, a parte le prestazioni di Mkhitaryan "è stanco e si vede, ma è il solo che accende la luce" (Gazzetta dello Sport) e Ibanez "bravo nelle chiusure su Skov Olsen, sufficiente anche nella costruzione bassa del gioco" (Corriere dello Sport), considerati tra i pochi a salvarsi. Paga il cartellino giallo a fine partita Rick Karsdorp "l’ammonizione è di una gravità inaudita e una mancanza di rispetto verso la Roma e i suoi tifosi" (Il Tempo), mentre il peggiore è stato Amadou Diawara "non domina mai le sue zolle della mediana" (Gazzetta dello Sport).

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica)

Rui Patricio 5,57

Mancini 5,71

Smalling 5.85

Ibanez 5.85

Karsdorp 5.14

Veretout 5.35

Diawara 4.92

Mkhitaryan 6.14

El Shaarawy 5.57

Zaniolo 5.42

Abraham 5.5

Carles Perez 5.35

Vina 5.57

Cristante 6.07

Shomurodov 5.3

Mourinho 5.28





