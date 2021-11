ROMA-BODO GLIMT: le pagelle. ZANIOLO "Alla rovescia" 5 - EL SHAARAWY "Candidato al ruolo" 7

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Quel che non va storto, ci andrà. Alle difficoltà endemiche della Roma, si aggiungono quelle circostanziali, tra lapsus tecnici dei migliori giocatori a disposizione, avversari scomodi pur se pescati in capo al mondo in una coppa europea che funge da punizione per ricordare cosa sarebbe il calcio senza Var e con arbitri neopatentati.

Se per la scomparsa di Mkhitaryan vale aprire le ricerche, El Shaarawy si candida al ruolo. Zaniolo va "alla rovescia" mentre Cristante mostra la sua importanza anche dove manca.

RUI PATRICIO 6 - Quel che gli recapitano in porta è ai limiti dell'imprendibile.

KARSDORP 5,5 - Tutto bene finché non deve selezionare la destinazione del cross.

MANCINI 5,5 - Al palo della morte.

CRISTANTE 6 - Stappa le pressioni con lanci fatti su misura per la corsa di Karsdorp, specialmente, e quella di El Shaarawy, una volta. La sua importanza si nota nell'assenza, basti vedere come perde (ulteriore) spessore la mediana.

IBANEZ 6 - La speranza è che, nei lunghi duelli, abbia strappato il numero di telefono di Ola Solbakken, uno che pare destinato a muoversi presto dalla periferia del calcio. Poi ci mette la faccia per rimettere almeno in piedi il punteggio.

DARBOE 5 - Sommerso dalla pressione avversaria. DAL 46' VILLAR 5,5 - Smania e s'agita per ricevere il pallone, che però ora viaggia per vie troppo lontane dai suoi gusti.

VERETOUT 5 - Smunto. Costretto a scendere a patti anche nella lotta delle seconde palle.

ZANIOLO 5 - Alla rovescia: quando dovrebbe passare, conduce; quando dovrebbe tirare, dribbla. Così, invece, di consumare ripartenze, produce quelle avversarie. Qualche spiraglio quando viene accentrato. DAL 67' SHOMURODOV 5,5 - Impolverato.

MKHITARYAN 4,5 - 06 501911. Chiunque l'avesse avvistato nelle ultime 3 settimane è pregato di contattare l'ufficio di Trigoria, in qualsiasi orario. DAL 46' PEREZ 5 - Finisce per intrecciarsi verso i suoi interminabili rientri verso l'interno del campo.

EL SHAARAWY 7 - Candidato al ruolo. L'allarme per la porta avversaria suona soltanto quando il pallone casca dal suo lato: da lì il gol, da lì i principali rischi. Ha il piede più caldo dell'ufficio gol (perduti) romanista. DAL 88' ZALEWSKI SV - Gliene capitano due: una sì, una no.

ABRAHAM 4,5 - Alla ricerca del Tammy perduto. Debilitato fisicamente, oltre al gol, perde vigore nelle contese e negli smarcamenti. DAL 81' MAYORAL 6,5 - 10 minuti di gloria: un tiro spento solo dal miracolato portiere norvegese, un assist per Ibanez.

MOURINHO 5,5 - Sta girando la Roma anche tatticamente per trovargli un vestito adeguato e incontra problemi sartoriali. Se le forme della costruzione vengono risaltate meglio con Cristante e una disposizione a 3 in possesso, si scuce, invece, l'equilibrio nelle transizioni che sembrava risolto qualche tempo prima.

@MirkoBussi