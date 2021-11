I VOTI DEGLI ALTRI - Zaniolo 'affamato', Veretout 'titubante dal dischetto', Carles Perez 'gol, rigore procurato e tante altre belle cose'

La Roma non sbaglia e trionfa per 4-0 contro lo Zorya Luhansk. I giallorossi sono sempre stati in controllo del match ed hanno dominato dal primo all’ultimo minuto. Zaniolo è stato il migliore in campo e, trovando il gol, ha posto fine ad un digiuno che durava dal 26 agosto (contro il Trabzonspor nei preliminari di Conference League): “Che gamba, che fame, che voglia. Entra in dieci azioni da gol, avvia l'1-0, segna il secondo e fa l'assist per il terzo. Le panchina lo hanno gatto meditare” (Il Messaggero). Protagonista della serata è stato sicuramente anche Carles Perez, autore di una grande prestazione condita anche con gol: "Gol e rigore procurato. Basterebbe questo, ma poi ci sono tante altre belle cose" (La Gazzetta dello Sport). Veretout invece ha sbagliato il secondo rigore consecutivo: “Bravo nel coast to coast che porta al gol di Zaniolo, titubante in occasione del secondo rigore sbagliato consecutivo. È in vista un cambio del tiratore dal dischetto?” (Il Corriere della Sera).

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica)

Rui Patricio 6,10

Mancini 6,14

Smalling 6,21

Kumbulla 6,00

Karsdorp 6,28

Veretout 6,07

Mkhitaryan 6,64

El Shaarawy 6,78

Carles Perez 7,21

Abraham 6,57

Zaniolo 7,64

Zalewski 6,00

Ibanez 6,00

Shomurodov 6,00

Mayoral 6,00

Missori 6,00

Mourinho 6,92

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6,5

Mancini 6

Smalling 6,5

Kumbulla 6

Karsdorp 6

Veretout 6

Mkhitaryan 7

El Shaarawy 6,5

Carles Perez 7,5

Abraham 6,5

Zaniolo 8

Zalewski 6

Ibanez 6

Shomurodov 6

Mayoral ng

Missori ng

Mourinho 7

CORRIERE DELLO SPORT



Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 6

Kumbulla 6

Karsdorp 6

Veretout 6

Mkhitaryan 6,5

El Shaarawy 6,5

Carles Perez 7

Abraham 7

Zaniolo 7

Zalewski 6

Ibanez 6

Shomurodov 6

Mayoral ng

Missori ng

Mourinho 6,5

GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 6,5

Smalling 6,5

Kumbulla 6

Karsdorp 6,5

Veretout 6,5

Mkhitaryan 7

El Shaarawy 7

Carles Perez 7,5

Abraham 6,5

Zaniolo 8

Zalewski 6

Ibanez 6

Shomurodov 6

Mayoral ng

Missori ng

Mourinho 7,5

IL TEMPO

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 6

Kumbulla 6

Karsdorp 6

Veretout 6

Mkhitaryan 6,5

El Shaarawy 7

Carles Perez 7

Abraham 7

Zaniolo 7

Zalewski 6

Ibanez 6

Shomurodov 6

Mayoral 6

Missori 6

Mourinho 6,5

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio ng

Mancini 6

Smalling 6

Kumbulla 6

Karsdorp 6

Veretout 6

Mkhitaryan 6,5

El Shaarawy 7

Carles Perez 7

Abraham 6

Zaniolo 8

Zalewski 6

Ibanez 6

Shomurodov 6

Mayoral ng

Missori ng

Mourinho 7

LA REPUBBLICA

Rui Patricio ng

Mancini 6,5

Smalling 6

Kumbulla 6

Karsdorp 6

Veretout 5,5

Mkhitaryan 6

El Shaarawy 6,5

Carles Perez 7

Abraham 6,5

Zaniolo 8

Zalewski 6

Ibanez 6

Shomurodov 6

Mayoral ng

Missori ng

Mourinho 7

IL ROMANISTA

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 6,5

Kumbulla 6

Karsdorp 7,5

Veretout 6,5

Mkhitaryan 7

El Shaarawy 7

Carles Perez 7,5

Abraham 6,5

Zaniolo 7,5

Zalewski 6

Ibanez 6

Shomurodov 6

Mayoral ng

Missori ng

Mourinho 7