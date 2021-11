I VOTI DEGLI ALTRI - Felix 'una notte da raccontare', Mkhitaryan 'geniale', El Shaarawy 'prezioso'

Vince nel finale la Roma, che batte il Genoa con i gol che non ti aspetti. Il protagonista assoluto, un po' a sorpresa, è infatti Felix Afena-Gyan, gettato nella mischia da Mourinho e decisivo nel successo finale: "Una notte da raccontare ai nipoti. In dieci minuti regala la vittoria alla Roma, il secondo gol è una perla" (Il Tempo). Torna sui suoi livelli Henrickh Mkhitaryan, di gran lunga tra i migliori in campo dall’inizio alla fine: “È con Shomurodov il più pericoloso. Suo l’assist per Felix e per il successo. Avrebbe meritato il gol. Geniale” (Il Messaggero). Positiva anche la prestazione di Stephan El Shaaarwy: "Tanto prezioso lavoro in una posizione non sua" (La Gazzetta dello Sport). Gara di spessore e di corsa per lo stesso Rick Karsdorp: "Strappa di continuo all'inizio dei due tempi, creando i presupposti per potenziali occasioni che non sempre rifinisce con la necessaria precisione. Ma non si risparmia." (Il Romanista)

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica)

Rui Patricio 6,28

Karsdorp 6,36

Kumbulla 6,07

Mancini 6,14

Ibanez 6,36

Mkhitaryan 7,14

Veretout 6,28

Pellegrini 6,28

El Shaarawy 6,57

Shomurodov 5,00

Abraham 5,28

Felix 8,21

Smalling NG

Bove NG

Mourinho 6,93

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6,5

Karsdorp 6

Kumbulla 6

Mancini 6

Ibanez 6,5

Mkhitaryan 7

Veretout 6

Pellegrini 6

El Shaarawy 6,5

Shomurodov 5,5

Abraham 5

Felix 8

Smalling ng

Bove ng

Mourinho 7,5

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5

Karsdorp 6

Kumbulla 6,5

Mancini 6

Ibanez 6,5

Mkhitaryan 7

Veretout 6,5

Pellegrini 6,5

El Shaarawy 6,5

Shomurodov 5

Abraham 5,5

Felix 8

Smalling NG

Bove NG

Mourinho 7

GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Karsdorp 6,5

Kumbulla 6

Mancini 6

Ibanez 6

Mkhitaryan 7

Veretout 6,5

Pellegrini 6

El Shaarawy 6,5

Shomurodov 5

Abraham 6

Felix 7,5

Smalling ng

Bove ng

Mourinho 6,5

IL TEMPO

Rui Patricio 6

Karsdorp 6

Kumbulla 6

Mancini 6

Ibanez 6,5

Mkhitaryan 7,5

Veretout 6

Pellegrini 6

El Shaarawy 6,5

Shomurodov 5

Abraham 5

Felix 8

Smalling NG

Bove NG

Mourinho 7

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6,5

Karsdorp 6,5

Kumbulla 6

Mancini 6

Ibanez 6,5

Mkhitaryan 7

Veretout 6,5

Pellegrini 6,5

El Shaarawy 6,5

Shomurodov 4

Abraham 5,5

Felix 9

Smalling ng

Bove ng

Mourinho 7

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6,5

Karsdorp 7

Kumbulla 6

Mancini 6,5

Ibanez 6,5

Mkhitaryan 7

Veretout 6

Pellegrini 6,5

El Shaarawy 6,5

Shomurodov 4,5

Abraham 5

Felix 9

Smalling ng

Bove ng

Mourinho 6,5

IL ROMANISTA

Rui Patricio 6

Karsdorp 6,5

Kumbulla 6

Mancini 6,5

Ibanez 6,5

Mkhitaryan 7,5

Veretout 6,5

Pellegrini 6,5

El Shaarawy 7

Shomurodov 6

Abraham 6

Felix 8

Smalling ng

Bove ng

Mourinho 7