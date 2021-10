I VOTI DEGLI ALTRI - Veretout 'errore letale', Abraham 'insostituibile anche in condizioni non perfette', Vina 'fa una bella figura'

Ennesima sconfitta per la Roma allo Stadium contro la Juventus, ma la squadra di Mourinho può comunque uscire a testa alta. Protagonista in negativo della gara Jordan Veretout (5,36), che sbaglia il rigore decisivo: "Con la Roma non aveva mai sbagliato dal dischetto. Non gioca male ma l’errore è letale". (Corriere della Sera)

Bene Matias Vina (6,14): "Il meglio lo da quando deve accompagnare l'azione, fa una bella figura e quasi sfiora il pareggio, gioca un grande secondo tempo, non sembra risentire la stanchezza per i viaggio transoceanico terminato solo sabato mattina" (Il Messaggero).

Prestazione positiva anche per Tammy Abraham (6,43): "Nell'approccio alla sfida c'è il compendio dell'insostituibilità di Tammy, anche in condizioni non perfette: lotta, fa salire la squadra, chiama il pressing, carica i compagni, contribuisce alla conquista del rigore, discute con Veretout per poterlo tirare, lo consola dopo l'errore. Nella ripresa cala un po' d'intensità, ma continua con le sponde. Chissà se fosse stato al top..." (Il Romanista).

Non dispiace Gianluca Mancini (6,21): "Se Bonucci e Chiellini sono il presente della Nazionale, lui si candida ad esserne il futuro. Protagonista di una partita solida che disinnesca tanti attacchi bianconeri" (La Gazzetta dello Sport)

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 5,93

Karsdorp 5,86

Mancini 6,21

Ibanez 5,86

Viña 6,14

Cristante 5,93

Veretout 5,36

Zaniolo 6,50

Pellegrini 5,93

Mkhitaryan 5,86

Abraham 6,43

El Shaarawy 5,71

Shomurodov ng

Mourinho 6,50





IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6

Karsdorp 6,5

Mancini 6

Ibanez 6

Viña 6,5

Cristante 6

Veretout 5

Zaniolo ng

Pellegrini 6

Mkhitaryan 6

Abraham 6,5

El Shaarawy 6

Shomurodov 6

Mourinho 6,5





CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Karsdorp 5,5

Mancini 6,5

Ibanez 5,5

Viña 7

Cristante 6

Veretout 5,5

Zaniolo 6

Pellegrini 6

Mkhitaryan 6

Abraham 6,5

El Shaarawy 6

Shomurodov ng

Mourinho 6,5





GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Karsdorp 6

Mancini 6,5

Ibanez 6

Viña 6

Cristante 5,5

Veretout 5,5

Zaniolo 6

Pellegrini 5,5

Mkhitaryan 6

Abraham 6,5

El Shaarawy 6

Shomurodov ng

Mourinho 6





IL TEMPO

Rui Patricio 5,5

Karsdorp 6

Mancini 6

Ibanez 6

Viña 6,5

Cristante 6

Veretout 6

Zaniolo 6

Pellegrini 5,5

Mkhitaryan 5

Abraham 6

El Shaarawy 6

Shomurodov ng

Mourinho 6





CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6

Karsdorp 6

Mancini 6,5

Ibanez 6

Viña 6

Cristante 6

Veretout 5

Zaniolo 6

Pellegrini 6

Mkhitaryan 6

Abraham 7

El Shaarawy 5

Shomurodov ng

Mourinho 6,5





LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6

Karsdorp 5

Mancini 6

Ibanez 5,5

Viña 5

Cristante 6

Veretout 4,5

Zaniolo 6,5

Pellegrini 6,5

Mkhitaryan 6

Abraham 6

El Shaarawy 5

Shomurodov ng

Mourinho 6





IL ROMANISTA

Rui Patricio 6

Karsdorp 6

Mancini 6

Ibanez 6

Viña 6,5

Cristante 6

Veretout 6

Zaniolo 6,5

Pellegrini 6

Mkhitaryan 6

Abraham 6,5

El Shaarawy 6

Shomurodov ng

Mourinho 6,5