I VOTI DEGLI ALTRI - Pellegrini "sempre più leader". Zaniolo e Mkhitaryan decollano, Abraham "una belva"

LAROMA24.IT - Basta una settimana per cancellare la macchia del derby perso. La Roma arriva al secondo pit stop stagionale sulla scia della vittoria con l'Empoli. Una partita sempre controllata dai giallorossi, che hanno rischiato poco e avuto pazienza per arrivare a colpire l'undici di Andreazzoli.

Una domenica di festa per Lorenzo Pellegrini (7,29). Gol e prestazione di spessore per celebrare il fresco prolungamento di contratto: "Gioca ovunque, il rinnovo sembra averlo reso ancora più leader" (Gazzetta dello Sport). Sulla vittoria di ieri c'è anche lo zampino di Mkhitaryan (7,29): "Quando è in condizione l'attacco romanista vola" (Il Tempo). Da sottolineare la crescita di Nicolò Zaniolo (6,79). Gli "strappi simili a quelli dei giorni migliori" (Gazzetta dello Sport) lasciano ben più di una speranza di ritrovare il giocatore decisivo di due stagioni fa. "La gamba è sempre più affidabile, la paura se n'è andata. Prima o poi arriverà anche il gol" (Corriere dello Sport). Ottima partita di Abraham (7): "Una belva, con la fame di gol che per ora si sazia solo con pali/traverse. Se prende la mira saranno dolori" (Il Messaggero).

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 6

Karsdorp 6,36

Mancini 6,5

Smalling 6,14

Viña 6,07

Darboe 6

Veretout 6,57

Zaniolo 6,79

Pellegrini 7,29

Mkhitaryan 7,29

Abraham 7

Cristante 6,00

El Shaarawy sv

Calafiori sv

Ibañez sv

Zalewski sv

Mourinho 6,71





IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6

Karsdorp 6,5

Mancini 6,5

Smalling 6

Viña 6

Darboe 6

Veretout 6,5

Zaniolo 7

Pellegrini 7,5

Mkhitaryan 7

Abraham 7

Cristante 6

El Shaarawy sv

Calafiori 6

Ibañez sv

Zalewski sv

Mourinho 7





CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Karsdorp 6

Mancini 6,5

Smalling 6

Viña 6

Darboe 6

Veretout 6,5

Zaniolo 6,5

Pellegrini 7

Mkhitaryan 7,5

Abraham 7

Cristante 6

El Shaarawy sv

Calafiori sv

Ibañez sv

Zalewski sv

Mourinho 6,5





GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Karsdorp 6

Mancini 6,5

Smalling 6

Viña 6

Darboe 6

Veretout 6,5

Zaniolo 6,5

Pellegrini 7

Mkhitaryan 7

Abraham 6,5

Cristante 6

El Shaarawy sv

Calafiori sv

Ibañez sv

Zalewski sv

Mourinho 6,5





IL TEMPO

Rui Patricio 6

Karsdorp 6

Mancini 6

Smalling 6

Viña 6

Darboe 6

Veretout 7

Zaniolo 7

Pellegrini 7

Mkhitaryan 7,5

Abraham 7

Cristante 6

El Shaarawy sv

Calafiori sv

Ibañez sv

Zalewski sv

Mourinho 6,5





CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6

Karsdorp 6,5

Mancini 7

Smalling 6

Viña 6

Darboe 6

Veretout 6,5

Zaniolo 6,5

Pellegrini 7,5

Mkhitaryan 7,5

Abraham 7

Cristante 6

El Shaarawy sv

Calafiori sv

Ibañez sv

Zalewski sv

Mourinho 7





LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6

Karsdorp 6,5

Mancini 6,5

Smalling 6,5

Viña 6,5

Darboe 6

Veretout 6,5

Zaniolo 7

Pellegrini 7,5

Mkhitaryan 7,5

Abraham 7

Cristante 6

El Shaarawy sv

Calafiori sv

Ibañez sv

Zalewski sv

Mourinho 6,5





IL ROMANISTA

Rui Patricio 6

Karsdorp 7

Mancini 6,5

Smalling 6,5

Viña 6

Darboe 6

Veretout 6,5

Zaniolo 7

Pellegrini 7,5

Mkhitaryan 7

Abraham 7,5

Cristante 6

El Shaarawy sv

Calafiori sv

Ibañez sv

Zalewski sv

Mourinho 7