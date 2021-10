CAGLIARI-ROMA: le pagelle. PELLEGRINI "La notte di San Lorenzo" 7 - RUI PATRICIO "Riparo sicuro" 7

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Mourinho Felix. Come il secondo nome, in onore del padre, come Afena-Gyan, come la Roma, soprattutto, stremata e felice, ancora più quarta in classifica. Quel che accade in casa del Cagliari racconta il momento romanista: emerge la prima veemente reazione di squadra, efficace pur se confusa.

Rui Patricio è un riparo sicuro, Zaniolo fa l'agente del caos ma è la notte di San Lorenzo Pellegrini.

RUI PATRICIO 7 - Un riparo. Con le nubi che s'addensano e le prime gocce di pioggia, offre un posto e un piatto caldo per far defluire la mareggiata.

KARSDORP 6 - Il meglio lo mostra quando gli si apre la sbarra in avanti. Arriva alle porte con l'area con portate interessanti, come la palla per la traversa di Pellegrini.

MANCINI 6 - Le unghie, i denti e tutto ciò di cui può servirsi per aggrapparsi al risultato.

IBANEZ 6,5 - Come sopra, con in più la fiala d'adrenalina dell'1-1 da iniettare nel corpo della squadra.

VIÑA 5 - Gli cade addosso la tazza con la sufficienza come quella palla bollente che sbrodola in area di rigore. DAL 57' FELIX 6,5 - Colpo a sorpresa, sparato in partita quando ormai è necessario venire alle mani. E l'effetto, sorpresa, funziona.

CRISTANTE 6 - Resta dietro all'inserimento di Marin nell'1-0 del Cagliari, però, con quei filtranti "taglia-linee" si mette ad alzare i rivestimenti difensivi di Mazzarri.

VERETOUT 5,5 - Il cartello della partita vieta gli inserimenti più lunghi, con quelle linee avversarie ammassate in fondo al campo. Dovrebbe camuffarsi da centrocampista di pensiero ma il trucco si nota. DAL 91' KUMBULLA SV - A guadagnarsi il perdono.

ZANIOLO 6,5 - Agente del caos. Quando la partita salta per aria, è lui a shakerare gli sviluppi offensivi della Roma, con l'azione individuale che porta all'angolo dell'1-1 o quella perforante per la punizione dell'1-2. DAL 80' CALAFIORI 5,5 - Entra e consegna una punizione maleodorante, poco dopo s'aggrappa a Bellanova per riparare ad una scelta sbagliata. Maldestro.

PELLEGRINI 7 - Come nella notte di San Lorenzo, la stella cadente s'avvera in quella punizione che avvicina, fino a sfiorarli, i concetti di immaginazione e realtà.

MKHITARYAN 5 - Assente senza giustificato motivo. DAL 46' EL SHAARAWY 6 - Non fa la festa a sorpresa ma almeno porta a ballare in area di rigore.

ABRAHAM 5 - Malandato, si trascina da un lato all'altro sperperando anche i rimpalli fortuiti.

MOURINHO 6 - Una vittoria che garantisce ulteriore credibilità, se necessaria, nella guerra santa che ha intrapreso. Rovescia il sacco, pesca Felix e ribalta partita e punteggio. José Mourinho Felix, appunto.

@MirkoBussi