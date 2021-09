ZORYA-ROMA: le pagelle. EL SHAARAWY "Precario di successo" 7 - DARBOE "Candidatura accettata" 6,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Duemila chilometri come penitenza per il risultato di domenica, in una competizione dal nome difficile da digerire anche per un traduttore. La risalita della Roma comincia da Zaporižžja, estremo oriente dell'Ucraina, dove il meglio è raccontato nella storia.

Qui Mourinho ribadisce ulteriormente che, in casi al limite, può allargare il conteggio della rosa a 18 calciatori, comprendendo dunque Smalling e Kumbulla, ovviamente El Shaarawy e Perez con Shomurodov, oltre a Calafiori. Di nuovo c'è lo stagista Darboe, comunque a braccetto del solito Cristante.

RUI PATRICIO 6,5 - Quando sembrava poter saltare la doccia, deve tuffarsi per tenere candido il tabellino.

IBANEZ 6 - Esposto a destra si accentuano alcuni disagi nelle scelte da prendere.

SMALLING 6,5 - Il gesto migliore lo trova nell'area altrui. Dalle sue parti, con Ibanez a destra e Kumbulla al fianco, si sente la necessità di un traduttore.

KUMBULLA 6 - Intorpidito dal lungo inutilizzo, in fondo ci rimette soltanto un'ammonizione.

CALAFIORI 6 - Quando fa la cosa migliore, il piede che toglie la possibilità allo Zorya anche del gol di consolazione, l'autista ha già acceso il pullman per riportare la squadra all'aeroporto.

CRISTANTE 6 - Toglietemi tutto, ma non il mio Bryan. Sembra dire Mourinho.

DARBOE 6,5 - Risponde all'annuncio sulla ricerca di un centrocampista: lavoro part time, con disponibilità a spostarsi anche autonomamente in posti europei pressoché disabitati. Candidatura accettata. DAL 70' DIAWARA 6 - Come sopra ma, in questo caso, pare di aver sentito un poco benaugurante "le faremo sapere".

PEREZ 5,5 - Fa cilecca. DAL 62' ZANIOLO 6 - Smanioso.

PELLEGRINI 6,5 - Si rimette sul trono. Gli basta giocare con le gambe accavallate. DAL 77' VILLAR SV - Quarto d'ora, tutt'altro che di celebrità.

EL SHAARAWY 7 - Passa un treno e lo prende: va in profondità a scrivere l'1-0, poi affina il grande classico, più in generale mostra una consistenza, fisica e mentale, che gli altri sostituti non sembrano avere. Precario di successo. DAL 77' MAYORAL SV - Non ha vergogna di chinarsi a raccogliere le briciole.

SHOMURODOV 5,5 - Gli resta sulla maglia la macchia del gol fallito. DAL 62' ABRAHAM 7 - Porta l'immancabile palo e poi il 3-0.

MOURINHO 6 - Nelle audizioni del giovedì, Darboe almeno pare poter guadagnare l'accesso al serale di campionato. Molto del futuro prossimo dipenderà dai risvolti che avrà la strategia autocratica con cui sta maneggiando la rosa romanista.

@MirkoBussi