ROMA-SASSUOLO: le pagelle. RUI PATRICIO "Salvavita" 7,5 - EL SHAARAWY "What else?" 7,5

LAROMA24.IT - “90.000 minuti più recuperi e supplementari vari” aveva detto Mourinho pensando alle 999 partite passate. Proprio quei minuti in più, che si perdono nei conteggi, risultano decisivi per dare il sapore migliore alla 1000esima panchina dell’allenatore della Roma.

RUI PATRICIO 7,5 - Solita dose di tranquillità e sicurezza, condita da due super interventi alla disperata su Djuricic e Boga. Un portiere. Un portiere che fa anche il suo. Un portiere che fa il suo e salva il risultato. Da stropicciarsi gli occhi.

KARSDORP 6 - Boga è cliente tutt'altro che facile. Si disimpegna bene dietro. Poco servito in avanti anche quando gli spazi si facevano invitanti. Cala vistosamente alla distanza. DALL'88' REYNOLDS SV

MANCINI 6,5 - Guida la difesa. Trova pane per i suoi denti con l'ingresso di Scamacca e porta a casa come da par suo la pagnotta.

IBANEZ 6 - Balla ogni tanto. Ma è sempre dentro la partita. Salvataggio pesantissimo sulla linea di porta nel finale.

VINA 5,5 - Sempre generosissimo. Tiene la barra dritta nel primo tempo. Ma nel secondo tempo ha la grossa responsabilità, prima su corner, di perdersi Ferrari e soprattutto di farsi irretire da Berardi in occasione del pari. Il fuso era inevitabile che si sentisse.

VERETOUT 6 - Monsieur Jordan puntella come al solito il centrocampo, meno appariscente del solito. Essenziale. DAL 74' SHOMURODOV 6,5 - In tempo, la sponda vale l'eurogol di El Shaarawy.

CRISTANTE 6,5 - Interditore di livello assoluto. È sempre più uomo di Mou. Oggi usa tutto il repertorio: dalla clava al fioretto. E che fioretto. Unoazero.

ZANIOLO 6 - Inizialmente si vede più dietro (ripiegamenti da vera ala tattica) che in attacco. Col passare del tempo appare un po' affaticato e fuori giri. Giusto il cambio. DAL 74' PEREZ 6,5 - Lotta insieme a noi: duella con i difensori del Sassuolo, gli sforzi ripagano.

PELLEGRINI 7 - Tuttocampista. Uno e trino, come lo vorrebbe Mou. Scende spesso nella propria metà campo per creare gioco. La genialata sulla punizione per il vantaggio di Cristante è da applausi. Sontuoso in molti tratta della gara, si fa prendere dall'ingordigia di volerla risolvere da solo. Ma è la versione migliore di Lorenzo, capitano della Roma.

MKHITARYAN 6 - Impreciso in qualche giocata, ma i compagni (giustamente) non ne fanno mai a meno. Anche lui sente il peso degli incontri ravvicinati. DAL 69' EL SHAARAWY 7,5 - Quanto basta. Un tiro, un gol, tre punti. What else?

ABRAHAM 6,5 - Lotta, sgomita, detta il passaggio, conclude, pressa, incita, si dispera. Poche palle giocabili e quelle poche, sporche (altro palo). Ma che tigna! Ha pure il tempo per mandare a quel paese lo staff medico romanista entrato i campo per soccorrerlo dopo un problema alla caviglia: sono Tammy, ce la faccio da solo!

MOURINHO 7,5 - Mille e una notte. Come questa, raccolta all’ultimo, che lo porta a correre verso la Sud. E allo stesso tempo nelle viscere della gente.