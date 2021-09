ROMA-CSKA SOFIA: le pagelle. PELLEGRINI "Rinnovato" 8 - SHOMURODOV "L'arte della guerra" 7

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Avanza la Roma. Anche in Conference League, con alcuni cambi rispetto all'assetto di base, persino se va sotto, situazione in cui finora non si era mai ritrovata in questa stagione.

Se Pellegrini è "rinnovato", Shomurodov si rimostra per quel che già era sembrato: un benedetto rompiscatole che conosce l'arte della guerra.

RUI PATRICIO 6,5 - Prima della fine, fa in tempo a guadagnare mezzo punto oltre una sufficienza di comodità.

KARSDORP 6 - Tre quarti d'ora in cui conta gli scatti ma dentro ci mette il pallone che spolvererà Pellegrini nell'1-1. DAL 46' IBANEZ 6 - Esperimento che dà l'idea di poter tornare comodo.

MANCINI 6 - Un eccesso di permissività sul gol che sbianchetta con la ribattuta vincente.

SMALLING 6 - Il turno ideale per tornare al lavoro dopo la malattia.

CALAFIORI 6,5 - Un'ora per trovare il modo in cui farsi notare, poi trova la risposta migliore: riga la fiancata del terzino avversario e serve la doppietta più comoda a Pellegrini. DAL 76' KUMBULLA SV - A sgranchirsi le gambe.

VILLAR 6,5 - Manca la sua manodopera difensiva sul gol altrui. Però con l'assist ai confini dell'erotismo per El Shaarawy e almeno un recupero appariscente, sistema i conti finali. DAL 58' CRISTANTE 6 - A silenziare le ipotesi di ripartenza avversaria.

DIAWARA 6 - E' rimasto coerente ma tutto intorno è, o almeno pare, cambiato. DAL 58' VERETOUT 6 - Mossa quasi crudele inserirlo quando gli altri sono disposti a lasciare i bagagli pur di allontanarsi in fretta dallo stadio.

PEREZ 6,5 - Mobile. Manda a vuoto mucchi di movimenti che però trovano ricompensa nell'economia collettiva.

PELLEGRINI 8 - Rinnovato. Nel contratto, almeno a sentire Mourinho, e nell'essenza. Anello di congiunzione della squadra, per la quale ora assiste e finalizza con qualità finissima. Oltre che personale, scalando verso la caratura più alta dei giocatori. DAL 74' ABRAHAM 6,5 - Rigira il coltello nella piaga.

EL SHAARAWY 7 - Quando e dove serve. Fa il 2-1 che ne allungherà il fluido positivo.

SHOMURODOV 7 - L'arte della guerra. Va a discutere su ogni pallone o avversario, un benedetto rompiscatole.

MOURINHO 6,5 - La consapevolezza della squadra è fin troppo riconducibile al suo carisma. E rasserena il pensiero che domani, al ritrovo a Trigoria, la squadra avrà già negli occhi l'appuntamento di domenica.

@MirkoBussi