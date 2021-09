I VOTI DEGLI ALTRI - Zaniolo 'risfodera i suoi strappi', Vina 'non convince mai', Mancini 'serataccia'

Seconda sconfitta stagionale per la Roma, che nonostante una reazione di cuore si arrende alla Lazio. La nota più positiva del pomeriggio giallorosso si chiama Nicolò Zaniolo: "Risfodera i suoi strappi, sbaglia qualcosa, ma rimedia il rigore e sfiora il 3-3 con un gran tiro" (Il Tempo). Sufficiente Roger Ibanez, capace di accorciare le distanze nel primo tempo: "Anche lui in difficoltà, ha almeno avuto il merito di riaprire la partita" (La Repubblica)

Tra i peggiori Gianluca Mancini: "Conferma la flessione degli ultimi tempi. Sull1-0 lascia troppo spazio a Milinkovic, sul secondo e terzo gol barcolla e sbraga. Preso in velocità e mai nitido nelle letture. Per niente pulito in fase di possesso. Serataccia" (Il Messaggero). Male anche Matias Vina: "Sarà ancora convalescente, ma la sua prestazione non convince mai. In copertura in primis, dove Felipe Anderson lo ubriaca, ma anche nelle uscite palla al piede e nei particolari. Sbaglia tanti appoggi" (La Gazzetta dello Sport)

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista, Corriere dello Sport)

Rui Patricio 5,36

Karsdorp 5,64

Mancini 4,93

Ibanez 5,78

Vina 4,71

Cristante 5,78

Veretout 6,58

Zaniolo 7,00

Mkhitaryan 5,64

El Shaarawy 5,14

Abraham 5,50

Shomurodov 5,64

Perez 5,25

Smalling NG

Zalewski NG

Mourinho 5,66

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 5

Karsdorp 5

Mancini 4,5

Ibanez 5,5

Vina 5

Cristante 6

Veretout 6,5

Zaniolo 7

Mkhitaryan 6

El Shaarawy 5

Abraham 5

Shomurodov 5,5

Perez 5,5

Smalling ng

Zalewski ng

Mourinho 5

GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5

Karsdorp 6,5

Mancini 6

Ibanez 6,5

Vina 5

Cristante 6

Veretout 7

Zaniolo 7,5

Mkhitaryan 6,5

El Shaarawy 6

Abraham 5,5

Shomurodov 6,5

Perez 6

Smalling ng

Zalewski ng

Mourinho 6,5

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 5

Karsdorp 5

Mancini 5

Ibanez 6

Vina 4,5

Cristante 5

Veretout 6,5

Zaniolo 6,5

Mkhitaryan 5

El Shaarawy 5

Abraham 5

Shomurodov 5,5

Perez 5

Smalling ng

Zalewski ng

Mourinho 5,5

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6

Karsdorp 6

Mancini 5

Ibanez 6

Vina 5

Cristante 6

Veretout 6,5

Zaniolo 7,5

Mkhitaryan 4,5

El Shaarawy 4,5

Abraham 6

Shomurodov 5

Perez 5

Smalling ng

Zalewski ng

Mourinho 6

IL TEMPO

Rui Patricio 5

Karsdorp 5,5

Mancini 4,5

Ibanez 5,5

Vina 4,5

Cristante 5,5

Veretout 6,5

Zaniolo 6,5

Mkhitaryan 5

El Shaarawy 5

Abraham 6

Shomurodov 5,5

Perez ng

Smalling ng

Zalewski ng

Mourinho 5,5

IL ROMANISTA

Rui Patricio 5

Karsdorp 6

Mancini 5

Ibanez 6

Vina 5

Cristante 6

Veretout 6,5

Zaniolo 7

Mkhitaryan 6

El Shaarawy 5,5

Abraham 6

Shomurodov 6

Perez 5

Smalling 5,5

Zalewski 6

Mourinho

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 5

Karsdorp 5,5

Mancini 4,5

Ibanez 5

Vina 4

Cristante 6

Veretout 6,5

Zaniolo 7

Mkhitaryan 6,5

El Shaarawy 5

Abraham 5

Shomurodov 5,5

Perez 5

Smalling ng

Zalewski ng

Mourinho 5,5