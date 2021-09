I VOTI DEGLI ALTRI - Pellegrini 'meraviglioso', El Shaarawy 'tornato ai livelli di 3 anni fa', Shomurodov 'non conosce resa'

In scioltezza nel risultato, la Roma, nell’esordio ai gironi di Conference League. Nonostante l’iniziale vantaggio del CSKA Sofia, passano 5-1 la squadra di Mourinho, ancora sulle ali di Lorenzo Pellegrini: “Meraviglioso. Doppietta con gioiello balistico. Sul primo centro inventa e prende per mano la squadra. E son già 5 reti" (La Gazzetta dello Sport). Ancora in gol Stephan El Shaarawy, che mette in discesa la gara sul 2-1: "Il Faraone sembra essere tornato davvero ai livelli di tre anni fa" (Il Tempo). Bene anche Eldor Shomurodov: “Non conosce resa. La prima occasione se la crea da solo, rubando palla in pressing, ma Busatto si supera. Anche l'assist per Elsha è frutto dell'insistenza sui contrasti dopo aver avviato la transizione. Prima dell'intervallo arriva con un filo di ritardo su un cioccolatino di Pelle. Poi tocca a lui inventare per Abraham, dopo un palo al culmine di una manovra da urlo. (Il Romanista).

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista, Corriere dello Sport)

Rui Patricio 6,21

Karsdorp 6,43

Mancini 6,50

Smalling 6,28

Calafiori 6,50

Diawara 5,86

Villar 5,78

Perez 6,14

Pellegrini 7,64

El Shaarawy 7,00

Shomurodov 7,00

Veretout 6,50

Cristante 6,43

Ibanez 6

Abraham 6,78

Mourinho 7,25

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6

Karsdorp 6

Mancini 6

Smalling 6

Calafiori 6,5

Diawara 6

Villar 6

Perez 6

Pellegrini 7

El Shaarawy 7

Shomurodov 6,5

Veretout 6

Cristante 6

Ibanez 6

Abraham 6,5

Mourinho 7

IL TEMPO

Rui Patricio 6

Karsdorp 6

Mancini 6

Smalling 6

Calafiori 6

Diawara 6

Villar 6

Perez 6,5

Pellegrini 7,5

El Shaarawy 7

Shomurodov 7

Veretout 6,5

Cristante 6,5

Ibanez 6

Abraham 7

Mourinho 7

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5

Karsdorp 7

Mancini 7

Smalling 6,5

Calafiori 6,5

Diawara 5,5

Villar 6

Perez 6

Pellegrini 8

El Shaarawy 7

Shomurodov 7,5

Veretout 7

Cristante 6,5

Ibanez 6

Abraham 7

Mourinho 7,5

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6

Karsdorp 6,5

Mancini 7

Smalling 6,5

Calafiori 7

Diawara 6

Villar 6

Perez 6

Pellegrini 7,5

El Shaarawy 7

Shomurodov 6,5

Veretout 6,5

Cristante 6,5

Ibanez 6

Abraham 7

Mourinho 7

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6,5

Karsdorp 7

Mancini 6,5

Smalling 6,5

Calafiori 6,5

Diawara 5

Villar 5

Perez 6

Pellegrini 8

El Shaarawy 7

Shomurodov 7,5

Veretout 6,5

Cristante 6,5

Ibanez 6

Abraham 7

Mourinho 8

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Karsdorp 6,5

Mancini 6

Smalling 6

Calafiori 6,5

Diawara 6

Villar 5,

Perez 6

Pellegrini 7,5

El Shaarawy 7

Shomurodov 6,5

Veretout 6,5

Cristante 6

Ibanez 6

Abraham 6,5

Mourinho 7

IL ROMANISTA

Rui Patricio 6,5

Karsdorp 6

Mancini 7

Smalling 6,5

Calafiori 6,5

Diawara 6,5

Villar 6

Perez 6,5

Pellegrini 8

El Shaarawy 7

Shomurodov 7,5

Veretout 6,5

Cristante 6,5

Ibanez 6

Abraham 6,5

Mourinho