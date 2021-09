I VOTI DEGLI ALTRI - Pellegrini 'l'ultimo ad arrendersi', Mancini 'due errori decisivi', Abraham 'spento'

Primo ko in giallorosso per Josè Mourinho. La sua Roma crolla a Verona contro l’Hellas, non basta l’ennesima perla di Lorenzo Pellegrini: “Segna un gol strepitoso, tacco in corsa. Applausi. Propone e si propone, va al tiro ed è probabilmente l'ultimo romanista ad arrendersi. Una guida lì in mezzo al campo" (Il Messaggero). Tra i più in difficoltà Rick Karsdorp: "Le sue diagonali sono preziose, ma in una delle chiusure perde banalmente palla regalando un brivido di cui non si sentiva bisogno. È il preludio a una gara di sofferenze. Suo però l'assist dell'1-0." (Il Romanista)

Così come Gianluca Mancini: "Due errori decisivi in una gara discreta: la deviazione in porta dell'1-1 e poi si fa saltare da Caprari"(La Gazzetta dello Sport). Male anche Tammy Abaraham: "Peggior prestazione da romanista fin qui, si fa anticipare quasi sempre, è falloso, spento, non tira mai e difettoso nei controlli. Non può bastare una buona sponda per Pellegrini per salvarlo". (Il Tempo)

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista, Corriere dello Sport)

Rui Patricio 6,36

Karsdorp 5,21

Mancini 4,93

Ibanez 5,64

Calafiori 5,43

Cristante 5,64

Veretout 5,36

Zaniolo 5,28

Pellegrini 7,07

Shomurodov 5,28

Abraham 5,07

El Shaaarwy 5,64

Perez 5,71

Mkhitaryan 5,75

Smalling ng

Mayoral ng

Mourinho 5,36

