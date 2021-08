SALERNITANA-ROMA: le pagelle. ABRAHAM "Abraham Kadabra" 7,5 - PELLEGRINI "Trino" 7,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Fuori due, in Italia. Dopo la Fiorentina, la Roma cancella gli spettri di una partita che si rivela per quel che era: pericolosa come fin troppe se ne sono accumulate nella storia romanista.

La mano ferma con cui la squadra avanza nella partita è l'aspetto innovatore, i piedi che danno forma al cambiamento sono quelli di Pellegrini, trino, e "Abraham Kadabra".

RUI PATRICIO SV - Gioca con la voce. Al limite con i piedi, quando nei possessi finali l'intenzione è stendere in avanti la pressione avversaria.

KARSDORP 6,5 - Galoppante. Viene giù come se piovesse. E alla fine piovve.

MANCINI 6 - Il sequestro immediato del pallone a Bonazzoli permette di rigenerare l'azione che poi sarà l'1-0.

IBANEZ 6 - Lascia il sangue ma si prende tutto il resto.

VINA 6,5 - Incrocio interessante: piede come li offre il Sud America più dolce, atteggiamento tipicamente uruguaiano. DAL 83' CALAFIORI SV - Ricambio.

CRISTANTE 6 - Fa da boa, a segnalare dove terminano le acque sicure per la Salernitana.

VERETOUT 7 - Riesce a svaligiare centralmente la Salernitana, come soltanto ai ladri più fini. Lupìn. DAL 83' DIAWARA SV - Minuti guadagnati.

PEREZ 7 - Fa da esca, prendendosi gli occhi, e le pressioni, addosso per poi rilasciare il pallone oltre, dove la densità avversaria è almeno sfinata. Ingannatore.

PELLEGRINI 7,5 - Ne vorrebbe tre, Mourinho, come lui. Ce li ha: il primo attacca la profondità su un cross laterale come farebbe una mezz'ala d'inserimento, il secondo dipinge la traiettoria perfetta com'è consentito solo ai detentori di qualità superiore. Il terzo lo trovi sparso per il campo a condire ogni possesso romanista. Trino.

MKHITARYAN 6,5 - Quanto basta. Come nelle ricette migliori per cui non è consentito pesare il giusto dosaggio che si tramanda per via esperienziale, così può essere definita la modalità con cui impatta il pallone che troverà pieno compimento nell'inserimento di Veretout. DAL 70' EL SHAARAWY 6 - Animato.

ABRAHAM 7,5 - Abraham Kadabra. In arabo, la traduzione della celebre formula suona come "fa' che le cose siano distrutte". Ora, la formula magica offensiva è nella sua sterminata potenzialità. DAL 83' MAYORAL SV - Non resta che attendere, quando chi ti sta davanti è trasportato dagli dei.

MOURINHO 6,5 - La stagione manda lo spot per le Nazionali e lui le ha vinte tutte, tra Europa e campionato. Nulla di trascendentale, si dirà. Per lui, forse, ma non qui.

