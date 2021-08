ROMA-TRABZONSPOR: le pagelle. RUI PATRICIO "A mano a mano" 7,5 - CRISTANTE "Soldato scelto" 7

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Missione completata: la Roma attracca nel porto europeo infilando la terza vittoria stagionale, la prima con la porta inviolata. A metterci mano sull'operazione è Rui Patricio ma le note positive si spargono un po' per tutto il campo: dal disinvolto Viña, al "soldato scelto" Cristante, fino al "cavallo di ritorno" Zaniolo.

Ave José.

RUI PATRICIO 7,5 - A mano a mano. Così sta costruendo in chi lo circonda l'idea che, volesse il cielo, ci siano di nuovo due mani, salde, a vegliare sulla Roma.

KARSDORP 6,5 - Solidificato. Dà la sensazione di aver preso una forma compiuta, sia nelle mansioni difensive che nelle portate offensive.

MANCINI 6 - Ibanez fa il grosso, a lui basta rimuovere la polvere.

IBANEZ 7 - Comincia a mostrare sul volto i tratti mourinhani che gli accentuano la già naturale propensione al duello. Divorando tutto ciò che incontra sulla tavola.

VIÑA 6,5 - In attesa di ripassare le coniugazioni difensive, eccolo nel lato migliore: corsa disinvolta e sinistro che sa dar forma alle intenzioni.

CRISTANTE 7 - Il soldato scelto. Difende il territorio e poi esce alla scoperta per spianare la strada verso la fase a gironi.

VERETOUT 6 - Posa la clava e mette gli occhiali tondi per darsi un'aria intellettuale, utile a conversare di costruzione quando, più del solito, s'incastra tra i centrali. DAL 79' VILLAR SV - Sintesi della spietatezza del calcio: qualche mese fa idolo delle nuove leve, oggi quasi nell'indifferenza.

ZANIOLO 6,5 - Cavallo di ritorno. Per la maggior parte del tempo resta intrappolato nel recinto del tempo che vorrebbe recuperare, poi finalmente può sciogliere la criniera al vento e saltare al di là del guado di questo maledetto tempo. Felicità. DAL 79' EL SHAARAWY 6,5 - In tempo per mostrare il colpo preferito: controllo a rientrare, finta, conclusione sul palo più lontano. Hit intramontabile.

PELLEGRINI 6,5 - Partecipa di gusto alle lotte di metà campo, dispensa pressioni offensive, si riversa in profondità. L'evoluzione del 7.

MKHITARYAN 6 - Riempie la prestazione con un'alta disponibilità al lavoro difensivo. DAL 73' PEREZ SV - In cerca d'autore.

ABRAHAM 6,5 - Spinto dal desiderio della gente, si sbatte, rincorre, persino ricama e nuovamente manca per centimetri il colpo grosso di testa. Acclamato, a ragione, senza aver ancora fatto a fondo il proprio mestiere. A buon rendere. DAL 64' SHOMURODOV 6 - Gioca senza segnare, è questa la novità.

MOURINHO 6,5 - Al comando della Roma c'è un uomo solo ed era inevitabile. Ha già cambiato, continua a farlo e ancor più cambierà usi e chissà se costumi di un popolo, non solo di una squadra. Perché sta allenando la Roma, non solo i calciatori della Roma. Ave José.

@MirkoBussi