ROMA-FIORENTINA: le pagelle. ABRAHAM "Dinamitardo" 7,5 - CRISTANTE "Riparatore" 7

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - La transizione romanista. Quella filosofica prima di quella prettamente calcistica, decisiva nel 2-1 e poi nel 3-1. A risaltare nel battesimo di campionato della Roma di Mourinho è la coralità del sentimento, ben maggiore, com'era facile ipotizzare, di quella tattica. Ma se "chi sa solo di calcio non sa nulla di calcio" è perché scindere i due aspetti allontana dalla soluzione: così basta il senso comune a compensare, per ora, gli squilibri di alcuni momenti giallorossi.

Abraham "esplode" sulla Serie A, Veretout si libera nella ripresa, Cristante è il riparatore.

RUI PATRICIO 6,5 - Fatta eccezione per il caso Vlahovic, il resto è materiale facilmente gestibile. Ma sparge un senso di protezione decisamente gradevole.

KARSDORP 6,5 - Completata la riabilitazione, ora sembra avviato al corso di rafforzamento: fa pagare il suo arrivo in avanti, tiene sempre accesa la spia difensiva.

MANCINI 6,5 - Quei duelli che gli spettano li risolve senza dover travalicare i limiti.

IBANEZ 6,5 - L'unica soddisfazione Vlahovic la raccoglie quando nelle scalate si ritrova attorcigliato a Vina. Nel resto del tempo, quando è il brasiliano ad occuparsene, per aver certezza della presenza del 9 avversario bisogna verificare il tabellino.

VINA 6 - La scorza uruguaiana è quella che conforta, nonostante lo studio, del campionato e di principi o posture difensive più europee, non gli manchi.

CRISTANTE 7 - Il riparatore. Va dove serve, che sia in preventiva lateralmente per coprire l'affondo di un terzino o a catturare rimbalzi vitali nella propria area.

VERETOUT 7,5 - Esplode nel secondo tempo quando finalmente gli saltano le briglie e può ricongiungersi alla sua essenza, quella di assaltare l'avversario. Prima era rimasto fin troppo seduto a fingersi distributore di metà campo. Liberato. DAL 87' BOVE SV - C'era un cambio da fare a centrocampo, è toccato a lui nonostante pariruolo maggior graduati. E' questa la miglior notizia per lui.

ZANIOLO 5,5 - Punito per eccesso di volontà. Ripiega per compito, lo fa con un entusiasmo fin troppo veemente che finisce per cambiare, almeno per un po', la marea della partita.

PELLEGRINI 7 - Abbaglia con l'assist che porta alla traversa di Abraham, prima però aveva fatto luce per gli altri mostrando una capacità d'adattamento alle nuove richieste stupefacente. DAL 83' PEREZ SV - Cambio d'ossigeno.

MKHITARYAN 7 - Segna e scappa. Apre il libro dei marcatori stagionali, diffonde qualità tecnica e scippa il pallone che da lì a poco farà il 2-1. DAL 85' EL SHAARAWY SV - Arruolato.

ABRAHAM 7,5 - Dinamitardo. Entra sbattendo la porta della Serie A, dove le sue dimensioni possono risultare insopportabili per i casellanti italiani. Non segna ma fa tutto il resto, non male per uno costretto a muoversi solo tra casa e lavoro ancora. DAL 68' SHOMURODOV 6,5 - Se Abraham ha gli esplosivi, lui si muove col taglierino per scucire gli allineamenti difensivi altrui. E così offre da bere a Veretout.

MOURINHO 6,5 - Il suo marchio è nell'anima prima che sul campo. L'inevitabile e ampio seguito che lo circonda lo aiuterà ad accelerare i processi di trasformazione tattica.

@MirkoBussi