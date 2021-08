I VOTI DEGLI ALTRI - Pellegrini 'gioca per 3', Cristante 'legna e geometrie', Rui Patricio 'parata da Superman'

LR24.IT - Tre su tre: la Roma infila il terzo successo consecutivo nelle prime 3 gare della stagione e strappa il ticket per la fase a gironi della Conference League. Particolarmente ispirato Lorenzo Pellegrini (7.21) - "Mou non ne ha tre, ma uno che gioca per tre: trequartista, seconda punta e mezzala, quando serve. Unico" (La Gazzetta dello Sport) -. Prestazione importante anche per Nicolò Zaniolo (7.14), che torna al gol in gara ufficiale a 400 giorni dall'ultima volta: "Il gol ritrovato, le lacrime, una prestazione di forza che riconsegna alla Roma e al calcio italiano un talento" (Il Tempo).

Bella serata anche per Bryan Cristante (7.07) - "Apre e chiude l'azione del vantaggio, guidando il break e chiudendo il triangolo con Karsdorp con un gran diagonale da fuori. Prima e dopo, legna e geometrie" (Il Romanista) - e Rui Patricio (7.14) - "Reattivo ed efficace anche sulla botta ben indirizzata di Hamsik. Mourinho va a congratularsi con lui per primo alla fine. E fa bene" (Il Tempo) -.

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista, Corriere dello Sport)

Rui Patricio 7.14

Karsdorp 6.64

Mancini 6.35

Ibanez 6.64

Vina 6.28

Cristante 7.07

Veretout 6.78

Zaniolo 7.14

Pellegrini 7.21

Mkhitaryan 6.14

Abraham 6.71

Shomurodov 6

Perez 6

Villar 6

El Shaarawy 6.64

Mourinho 7.07





