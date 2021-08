I VOTI DEGLI ALTRI - Abraham 'già sul pezzo', Veretout 'imperioso', Mkhitaryan 'ha una marcia in più'

LR24.IT - Buona la prima per la Roma, che all'esordio in campionato contro la Fiorentina vola 3-1 trascinata da Tammy Abraham (7,86), schierato dal primo minuto a sorpresa da Josè Mourinho e autore di due assist: "Sembra già sul pezzo. Chiacchiera molto, studia pure da leader, pur essendo l'ultimo arrivato. Regala anche qualche gioco di prestigio e la gente impazzisce. L'urlo della sud affoga quando colpisce la traversa. Restano i due assist e una borsa di ghiaccio sul flessore. Non male." (Il Messaggero). Decisivo soprattutto Jordan Veretout (7,64), autore di una doppietta: "Giocatore da box to box. Corre, pressa, riparte e segna una doppietta. Imperioso" (La Gazzetta dello Sport). In gol anche Henrikh Mkhitaryan (7,00): "Regala il primo sussulto all’Olimpico con un numero sull’esterno e battezza la stagione col gol del vantaggio. Cerca di accendersi negli spazi, sbaglia qualcosa ma ha una marcia in più" (Il Tempo). Ottima prestazione infine per Roger Ibanez (6,86): "Impeccabile nella prima parte, va in sofferenza col resto della squadra dopo l'intervallo. Ma senza perdere la bussola e comunque ritrovando presto il timone. (Il Romanista)

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista, Corriere dello Sport)

Rui Patricio 6,86

Karsdorp 6,14

Mancini 6,21

Ibanez 6,86

Vina 5,71

Cristante 6,36

Veretout 7,64

Zaniolo 5,36

Pellegrini 6,93

Mkhitaryan 7,00

Abraham 7,86

Shomurodov 6,93

Perez NG

El Shaarawy NG

Bove NG

Mourinho 7,16

