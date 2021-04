TORINO-ROMA: le pagelle. PEDRO "Assist...al Torino" 5 - MAYORAL "Senso del dovere" 6,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - L'altra faccia della Roma. Precipitata, e ora abbandonata, al 7° posto di campionato, staccata addirittura dal 6° di 4 punti, nonostante una partita in più, ad un mese dalla fine del campionato. In grado, nelle ultime 6 partite di campionato, di avere punti soltanto da Bologna e Sassuolo.

La stagione della Roma è smascherata: il fallimento dell'obiettivo stagionale, per il secondo anno consecutivo, può essere nascosto soltanto dal prelibato piatto europeo.

MIRANTE 5 - Per un po' si tiene in equilibrio mescolando parate e fortuna. Poi gli sfugge la situazione di mano tra uscite anonime e respinte dubbie.

FAZIO 4,5 - Pachidermico. Regge la parte per un tempo, poi la falla s'apre fino a mostrarsi voragine.

CRISTANTE 6 - Ripulisce l'area dagli avanzi di Fazio e Ibanez. Ma non può bastare a lungo.

IBANEZ 5,5 - Smarriti i riferimenti fisici, finisce per evaporare.

REYNOLDS 5 - Dovrebbe fermarsi a riempire la lavagna dello spogliatoio con frasi come "non si passa la palla orizzontalmente". La morbidezza nei duelli lo spinge ancor più in basso. DAL 75' KARSDORP 5,5 - Nel momento peggiore.

VILLAR 5 - Chiusa momentaneamente la fabbrica dei sogni, si ritrova artista di strada al quale rubano anche l'elemosina. DAL 82' PASTORE SV - Chi lo circonda fa di tutto per metterlo a proprio agio, nascondendone i limiti di tenuta per chi viene da un anno di inattività.

VERETOUT 5,5 - L'unico graffio alla Jordan è la zampata con cui ricolora di giallorosso il pallone dello 0-1. DAL 65' DIAWARA 4,5 - Rompe definitivamente il vaso della partita.

PERES 5 - S'impegna a restare ai bordi della partita, quando ne chiedono l'intervento mostra un sinistro sotto la soglia della povertà.

PEREZ 5 - Nascosto dalla polvere della partita.

PEDRO 5 - L'assist finisce per porgerlo al Torino. Tra palloni persi in zone rosse e rifiniture sballate, permette agli altri di risalire la corrente. DAL 46' MKHITARYAN 5,5 - Messo in carica. Senza neanche sbloccarne lo schermo.

MAYORAL 6,5 - Il senso del dovere. Col passare del tempo resta l'unico a mostrare un desiderio sincero di partecipazione. DAL 75' DZEKO 5,5 - Senza poter cambiare l'ordine delle cose.

FONSECA 5 - Identità smarrita: la Roma si fa spingere all'angolo e malmenare anche dal Torino. L'unica via d'uscita è nella strategia europea.

@MirkoBussi