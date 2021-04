ROMA-BOLOGNA: le pagelle. MAYORAL "Opera di convincimento" 7 - PEDRO "Sperduto" 5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - In estrema sintesi. Con l'urgenza della sfida con l'Ajax a rimpicciolire l'impegno col Bologna, la scheggia di Borja Mayoral basta a ferire mortalmente l'avversario di oggi. I segnali dal passato di Mirante, l'opera di Mancini e Ibanez, curano gli effetti collaterali dell'attesa per giovedì.

MIRANTE 6,5 - Segnali dal passato: due uscite in pronto intervento fuori dall'area e la necessaria parata riparatoria sul tiro di Soriano.

MANCINI 6,5 - Messa in sicurezza. Reso ancor più impietoso dalla fascia, toglie palloni e sorrisi agli avversari come caramelle ai bambini.

IBANEZ 6,5 - Intralcia il traffico nell'area romanista con le leve espandibili. Deviazioni necessarie al corretto scorrere della partita.

FAZIO 6 - Un'ora e mezza senza farsi cadere il vestito.

REYNOLDS 5,5 - Apprendista. Porterà i compiti a casa. DAL 76' KARSDORP SV - Sull'unica chiamata si scorda dell'importanza del pallone.

VILLAR 5,5 - Arzigogolato. Al punto da portare più rischi che benefici.

DIAWARA 6,5 - Annaffia il possesso e irriga l'azione verticalmente. Pollice verde. DAL 68' VERETOUT 6 - Torna a lasciare i graffi degli pneumatici sull'asfalto.

PERES 6 - Viene subito punto alle spalle. Così passa il resto del tempo a passarsi la crema ed evitare altre bruciature.

PEREZ 6 - La traduzione dalle intenzioni all'atto risulta ancora frammentaria. DAL 76' PELLEGRINI SV - Ammonizione costruttiva.

PEDRO 5 - Il Pedro sperduto. Fa venire il pensiero di sottoporlo al test del Dna per accertarsi che corrisponda al vero. DAL 68' MKHITARYAN 6,5 - Da riporre al riparo dal sole.

MAYORAL 7 - Opera di convincimento. L'attaccante che non soddisfa gli umori popolari lustra nuovamente i numeri: 14 reti, ugualmente divisi tra campionato ed Europa, per 7 punti guadagnati e una qualificazione ai quarti. DAL 84' PASTORE SV - L'ultima presenza il 28 giugno del 2020. Con 174 nuovi casi di positività in quella giornata. A definire la distanza percepita dall'ultima volta.

FONSECA 6 - Aspettando giovedì. La principale preoccupazione è nel dosare gli sforzi, nella raccolta porta via anche 3 punti.

@MirkoBussi